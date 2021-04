Tiesitkö, ettei mökkisaunasi välttämättä olekaan vakuutettu päärakennuksen tavoin? Katso tästä kolme vinkkiä mökkivarkaiden varalta

Eija Mansikkamäki

Tämä vuosia perheen mökin ovenpielessä ollut tiedote varkaille kertoo, ettei murtautuminen kannata vähäisen saalin takia. Toistaiseksi viesti on tehonnut, eikä paikkoja ole rikottu ja sotkettu.

Fennian mökkivakuutusten myynti nousi yhtiön tiedotteen mukaan viime vuonna yli 10 000 kappaleeseen, mikä tuplasi edellisvuoden määrän. Mökkibuumin taustalla on viime keväänä alkanut koronapandemia, joka on estänyt lomamatkailun ulkomaille ja toisaalta lisännyt etätyöskentelyä.

Mökkimurtojen määrä kasvoi viime vuonna, vaikka moni viettikin mökillä tavallista enemmän aikaa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan kesämökkeihin tehdyt varkaudet lisääntyivät viime vuonna lähes 13 prosentilla yli 1 300 tapaukseen. Vuosikymmenen alun huippulukemiin ei kuitenkaan päästy.

Syynä murtomäärien kasvuun on monia. Mökit ovat esimerkiksi nykyään yhä paremmin varusteltuja, mikä tekee niistä houkuttelevampia kohteita. Mökkejä myös usein suojataan heikommin kuin kotia, ja ne ovat haja-asutusalueilla, mikä helpottaa murtautumista.

Mökkimurrot ovat myös ammattimaistuneet: yhä useammin mökkivarkaissa käyvät ammattirikolliset, jotka tarkkailevat sopivaa hetkeä murtautumiseen ja vievät ryöstösaaliin nopeasti. Myös päihde- ja sitä kautta rahaongelmien parissa kamppailevat murtautuvat melko usein mökkeihin.

"Mökkimurtojen selvittäminen on hankalaa, sillä omistajat havaitsevat varkaiden talvisen vierailun usein vasta keväällä saapuessaan mökille ensimmäistä kertaa. Kun rikoksen tekohetkestä on kulunut paljon aikaa, on syyllisten jäljille vaikeampi päästä, ja varastettu omaisuus on todennäköisesti myyty jo eteenpäin. Tämän vuoksi mökille ei kannata jättää pidemmäksi aikaa ainakaan sellaisia esineitä, jotka ovat arvokkaita tai joilla on erityistä tunnearvoa", sanoo Fennian omaisuusvahinkojen vastaava asiantuntija Anne Salonen-Kakko.

"Mökkiä varten otettu peruskotivakuutus kattaa varkauksista, tulipalosta ja myrskytuhoista aiheutuvia vahinkoja. Jos mökin varustetaso on mittava, kannattaa harkita laajaa kotivakuutusta, joka kattaa myös rikkoutumis- ja särkymisvahingot. Ulkorakennukset kuten sauna tai varasto eivät kuulu päärakennuksen vakuutuksen piiriin, vaan niille on otettava omat vakuutuksensa, Salonen-Kakko kertoo.

Tässä kolme vinkkiä, joilla murroista voi tehdä varkaille mahdollisimman vaikeaa:

1. Kaikki varkaita kiinnostava omaisuus on syytä nostaa pois näkyvistä ja lukkojen taakse. Useimmiten varkaat etsivät mitä tahansa tavaraa, jonka voi helposti kuljettaa pois paikalta. Tällaisia ovat esimerkiksi arvoastiat, veneen perämoottorit tai arvokas elektroniikka, kuten vaikkapa tietokone tai veneen tutka.

2. Panosta hyvään lukitukseen; hälytysjärjestelmä tai etävalvonta on vielä parempi. Jätä myös siivotun ja tyhjennetyn mökin verhot auki, jolloin varkaat näkevät, ettei siellä ole varastettavaa. Älä piilota avaimia mökille, vaan vie ne mukanasi.

3. Jos mökille on murtauduttu, ei paikkoja kannata alkaa ensimmäiseksi siivoamaan, koska se vaikeuttaa poliisien työtä. Mökkimurroista ilmoitetaan hätänumeroon.

Rentoutumisen lisäksi moni käyttää mökkiä etätyöskentelyyn. Lakisääteinen työtapaturmavakuutus kattaa kuitenkin vain välittömään työskentelyyn liittyvän ajan.

"Jos tekee etätöitä, suojaa työtapaturmavakuutus työaikana, mutta ei tauoilla. Niinpä esimerkiksi kahvinhakureissu, katiskan tarkistaminen tai käynti huussissa eivät kuulu työtapaturmavakuutuksen piiriin, jos työntekijä kompastuu ja nyrjäyttää nilkkansa. Siksi on suositeltavaa, että työtapaturmavakuutuksen lisäksi työntekijällä olisi vapaa-ajan vakuutus. Se on hieman kattavampi, jos työnantaja hankkii sen osana työtapaturmavakuutusta. Samalla työntekijä on suojan piirissä koko ajan, myös harrastusten parissa ja mökkeilyn lomassa etätyöpäivän jälkeen", sanoo Fennian henkilövahinkojen vastaava asiantuntija Konsta Kauppi.

