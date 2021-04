Hallitus neuvottelee rajoituksista ja rokotusjärjestyksestä Säätytalossa kello 16 alkaen

Neuvotteluissa on määrä käsitellä ajankohtaista koronatilannetta ja sitä koskevia toimia. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Hallitus kokoontuu Säätytaloon neuvotteluihin tänään kello 16. Neuvotteluissa on määrä käsitellä ajankohtaista koronatilannetta ja sitä koskevia toimia.

Neuvottelujen tarkemmista aiheista ei ole toistaiseksi kerrottu.

Hallitukselta odotetaan lähiaikoina ratkaisuja sille, laaditaanko perustuslakivaliokunnan torjumille liikkumisrajoituksille vaihtoehtoisia rajoitustoimia.

Akuutti kysymys on myös rokotusjärjestyksen väliaikainen muuttaminen, jonka lausuntoaika päättyi tiistaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi eilen, että Suomessa on raportoitu 286 uutta koronavirustartuntaa. Uusien koronatartuntojen määrä on viime viikkoina kääntynyt Suomessa laskuun. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 5 858, mikä on 3 077 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 1 152 057 ihmistä. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on kasvanut eilisestä 21 838 rokotetulla.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut Suomessa 96 914 ihmistä.

THL:n mukaan rokotuskattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 20,7 prosenttia. Toisen annoksen osalta se on 1,7 prosenttia.