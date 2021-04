Lidl poistaa peliautomaatit kaikista kaupoistaan – perustelee päätöstä vastuullisuudella

Lidlin kaupoissa on yhteensä noin 250 peliautomaattia. LEHTIKUVA / SEPPO SAMULI

Kauppaketju Lidl on päättänyt poistaa Veikkauksen pelikoneet kaikista myymälöistään ensimmäisenä valtakunnallisena kauppaketjuna Suomessa. Pelikoneet on tarkoitus poistaa kaupoista ensi kesän aikana.

Lidlin kaupoissa on yhteensä noin 250 peliautomaattia. Lidlin mukaan päätös tarkoittaa ketjulle peliautomaateista saatavan provision menetystä. Automaateista saatu provisio on Lidlissä ollut normaaliaikana vuositasolla miljoonaluokkaa.

Lidl kertoo, että päätöksen taustalla on halu näyttää suuntaa vastuullisten valintojen kauppana.

"On kiistaton tosiasia, että pelaamisesta aiheutuu ongelmia ja että kauppojen pelikoneilla on oma roolinsa tässä. Jokaisen kaupan toimijan on itse päätettävä kantansa pelikoneisiin ja arvioitava mahdollisuutensa luopua niistä, mutta isona yrityksenä voimme toimia esikuvana ja suunnannäyttäjänä tässä", toimitusjohtaja Nicholas Pennanen sanoo tiedotteessa.

Lidl muistuttaa, että kaupalle pelikoneiden ylläpito tarkoittaa myös tehtäviä ja vastuuta. Esimerkiksi henkilökuntaa on koulutettu säännöllisesti valvomaan kauppojen yhteydessä olevia pelikoneita ja ehkäisemään ongelmia. Edes pakollinen tunnistautuminen ei poista näitä kaupan tehtäviä kokonaan. Kaupassa käytetään myös aikaa pelikoneiden puhtaanapitoon ja tuottojen tilittämiseen.

Pennasen mukaan pelikoneisiin käytetty työaika pystytään vastaisuudessa käyttämään asiakaskokemuksen kehittämiseen. Samalla myymälöihin saadaan muutama neliö lisätilaa muuhun käyttöön.

"Julkinen keskustelu, saamamme palaute ja korona-aika ovat osoittaneet, että iso osa suomalaisista ei pidä pelikoneita välttämättömänä palveluna ruokakaupassa", Pennanen jatkaa.