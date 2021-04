STM: Ravintolat voivat avata ovensa maanantaina – pahimmilla korona-alueilla kuitenkin tiukat ravintolarajoitukset

Anniskeluravintolat saavat olla pahimmilla korona-alueilla auki iltakuuteen ja ruokaravintolat iltaseitsemään. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Pahimmilla korona-alueilla anniskeluravintolat saavat olla auki iltakuuteen ja ruokaravintolat iltaseitsemään. Alkoholin tarjoilun täytyy loppua kaikissa ravintoloissa kello 17.

Tiukat aukiolo- ja anniskelurajoitukset ovat STM:n mukaan voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on näissä maakunnissa käytössä kolmasosa asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla ovat voimassa lievemmät rajoitukset. Niissä ravintolat saavat olla auki kello 23:een ja anniskelun on loputtava kello 22.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on näissä maakunnissa käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista. Asiakaspaikkarajoitus ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Kaikissa ravintoloissa koko maassa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Rajoituskokonaisuutta tarkastellaan valtakunnallisen epidemiatilanteen pohjalta ensimmäisen kerran kaksi viikkoa rajoitusten alkamisen jälkeen. Rajoitusten lieventämisen edellytys on epidemiatilanteen suotuisan kehityksen jatkuminen.

Hallituksen julkistamat uudet ravintolarajoitukset syventävät entisestään ravintolayrittäjien, työntekijöiden ja heidän perheidensä ahdinkoa, arvioi matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa.

MaRan mukaan 11 maakuntaa koskevat tiukat ravintolarajoitukset eivät mahdollista illallisruokaravintoloille ja pubeille kannattavaa liiketoimintaa eikä työntekijöiden kutsumista työttömyyskortistosta takaisin töihin. Järjestön mukaan monien ravintoloiden ovet pysyvät kiinni, vaikka kuusi viikkoa voimassa ollut ravintolasulku maanantaina päättyykin.