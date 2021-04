Pahimmilla korona-alueilla maanantaista alkaen tiukat ravintolarajoitukset – ravintola-alalta täystyrmäys rajoituksille

Hallituksen päätös on erittäin raskas isku, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Anniskeluravintolat saavat olla pahimmilla korona-alueilla auki iltakuuteen ja ruokaravintolat iltaseitsemään. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Hallituksen julkistamat uudet ravintolarajoitukset syventävät entisestään ravintolayrittäjien, työntekijöiden ja heidän perheidensä ahdinkoa, arvioi matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa.

Useita alueita koskeva ravintoloiden täyssulku jatkuu tämän viikon loppuun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) arvioivat torstaina, että ravitsemisliikkeiden sulku vaikutti osaltaan siihen, että koronaepidemia saatiin taas lasku-uralle maaliskuun jälkeen.

Hallituksen perjantaina julkistamien ja maanantaina voimaan tulevien rajoitusten mukaan anniskeluravintolat saavat olla pahimmilla korona-alueilla auki iltakuuteen ja ruokaravintolat iltaseitsemään. Alkoholin tarjoilun täytyy loppua kaikissa ravintoloissa kello 17.

MaRan mukaan 11 maakuntaa koskevat tiukat ravintolarajoitukset eivät mahdollista illallisruokaravintoloille ja pubeille kannattavaa liiketoimintaa eikä työntekijöiden kutsumista työttömyyskortistosta takaisin töihin. Järjestön mukaan monien ravintoloiden ovet pysyvät kiinni, vaikka kuusi viikkoa voimassa ollut ravintolasulku maanantaina periaatteessa päättyykin.

"Ravintolasulku jatkuu, mutta ilman valtion sulkemisesta maksamaa sulkemiskorvausta", MaRa kirjoittaa tiedotteessaan.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on tiukkojen rajoitusten maakunnissa käytössä kolmasosa asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on tiukkojen rajoitusten alueilla käytössä puolet asiakaspaikoista.

Tiukat aukiolo- ja anniskelurajoitukset ovat STM:n mukaan voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

"Näissä maakunnissa sijaitsevien ravintolayritysten osuus on noin 83 prosenttia Suomen ravintola-alan yhteenlasketusta liikevaihdosta ja kokonaistyöllisyydestä. Hallituksen päätös on erittäin raskas isku näissä maakunnissa oleville ravintolayrittäjille ja työntekijöille sekä koko ravintola-alalle", toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo MaRan tiedotteessa.

SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtaja Harri Ojanperä arvioi, että noin kolmasosa S-ryhmän ravintoloista pysyy maanantaina kiinni tiukkojen koronarajoitusten alueilla. S-ryhmä on Suomen suurin ravintoloitsija noin 500 ravintolallaan.

"Päivällisravintolatyyppisillä ravintoloilla ei ole edellytyksiä avata oviaan näillä aukiolorajoituksilla. Kokonaiskannattavuuden kannalta on haastavaa, kun on näin voimakkaat aukiolorajoitukset yhdistettyinä näin voimakkaisiin asiakaspaikkarajoituksiin. Tällainen yhdistelmä pudottaa pohjan kannattavalta liiketoiminnalta", Ojanperä sanoi STT:lle.

Ravintolayhtiö NoHo Partnersin lähes kaikki tiukempien rajoitusten alueella sijaitsevat ravintolat pysyvät maanantaina kiinni muutamaa pubia lukuun ottamatta, kertoo toimitusjohtaja Aku Vikström. Yhtiön noin 200:sta Suomessa sijaitsevasta ravintolasta ylivoimainen enemmistö toimii tiukempien rajoitusten alueella.

Vikström kummeksuu, että hallituksen uudet rajoitukset mahdollistavat olutbaarien avaamisen, mutta ruokaravintoloille – joissa tartuntoja on ollut olutbaareja vähemmän – ei anneta sellaisia toimintamahdollisuuksia, että ne voisivat avata ovensa.

Vikström muistuttaa, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan ohjeistus oli, että ruokaravintoloille tulee tarjota sellainen toimintaympäristö, että ne voivat toimia.

"Tämä asetus epäonnistuu siinä täysin. Tämä asetus pitää nimenomaan ruokaravintolat kiinni ja mahdollistaa keskikaljakuppiloiden avaamisen", Vikström sanoo.

"Ministeri Kiuru on tässä kävellyt reippaasti eduskunnan yli."