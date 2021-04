Avi on laskuttanut suljettuja ja konkurssin partaalla roikkuvia ravintoloita koko korona-ajan jatkoajan valvonnasta – "Oikeustajun vastaista", sanoo kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo

Jarno Mela

Aluehallintovirasto (Avi) on laskuttanut ravintoloiden jatkoajoista (kello 02:n jälkeen tapahtuvasta anniskelusta) valvontamaksua normaalisti koronavuoden aikana. Laskuja on lähetetty yrittäjille, vaikka ravintolat eivät ole saaneet olla auki (kello 02-04) välisenä aikana sitten vuoden 2020 maaliskuun.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kertoo MT:lle tekevänsä asiasta kirjallisen kysymyksen yhdessä Mikko Kärnän (kesk.) kanssa.

Avi kommentoi Twitterissä, että valvontamaksut perustuvat alkoholilakiin eikä aluehallintovirastolla lupa- ja valvontaviranomaisena ole mahdollisuutta poiketa niistä. Eduskunta säätää lait ja aluehallintovirasto toimeenpanee niitä.

Wallinheimon mukaan hallitus pystyisi halutessaan tuomaan väliaikaisen lakimuutoksen, jossa säädettäisiin, ettei maksua peritä rajoitusten alaisen toiminnan valvonnasta.

Näin ravintolayrittäjät olisivat saaneet jatkoaikailmoituksensa ”hyllylle” koronarajoitusten ajaksi, ja ne olisivat tulleet myöhemmin jälleen voimaan samalla, kun rajoituksetkin poistuvat.

"Tämä ei mene Suomessa kenenkään oikeustajuun, että valvontamaksua maksetaan vaikka kaikki ravintolat ovat olleet vuoden kiinni", Wallinheimo sanoo.

Valvontamaksuissa on kysymys sadoista euroista, mutta kun ravintola-ala on valtavissa vaikeuksissa koko maassa, jokainen euro on Sinuhe Wallinheimon mielestä tarpeen.

Matkailu- ja ravintola-alan liikevaihto on tippunut 2 200 miljoonaa euroa koronaepidemian aikana. Toistaiseksi hallitus on korvannut tulojen menetyksiä 193 miljoonaa euroa, kansanedustaja suhteuttaa.

”Kirjallinen kysymys esitetään hieman jälkijättöisesti, koska tieto epäkohdasta tuli meille poliitikoille vasta, kun yrittäjät saivat laskuja.”

Wallinheimon arvion mukaan ravintoloiden valvontamaksuja korona-ajalta ei todennäköisesti voi enää perua, vaikka se olisikin oikeudenmukaista. Ongelma voidaan kuitenkin korjata tulevaisuutta varten.