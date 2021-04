"Jos koronatesteissä käyvien määrä laskee merkittävästi, se on riski" – nuorten aikuisten sairastuminen vähentynyt selvästi

Suomessa kirjattiin torstaina 280 uutta koronatapausta. Heikoin tilanne on yhä eteläisessä Suomessa, mutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella tapauksia on selvästi aiempaa vähemmän.

Suomessa ilmoitettiin torstaina 280 uutta koronatartuntaa. Rokotuksen on saanut 1,3 miljoonaa yli 16-vuotiasta kansalaista.

"Tapausmäärät ovat korkealla monessa EU-maassa, ja matalan sekä korkean tartunnan maita esiintyy vierekkäin. Suomessa on selvästi matalampi ilmaantuvuus kuin pääosassa muuta Eurooppaa. Valitettavasti 930 on tautiin kuollut", sanoo ylilääkäri Otto Helve terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Eri alueilla on paljon vaihtelua. Helsingin ja Uudenmaan sekä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla on ilmaantuvuudessa selvää laskua, mutta pientä nousua Ahvenanmaalla ja Länsi-Pohjassa.

Taudin valtakunnallinen ilmaantuvuusluku on nyt 80 sataatuhatta asukasta kohden ja tartuttavuutta ilmaiseva R-luku alle yhden. Valtaosa positiivista testinäytteistä viittaa brittimuuntoviruksen olevan nyt yleisin virustyyppi.

"Viikosta 12 eteenpäin tapausmäärät ovat selvästi laskeneet. Erityisesti laskua on nuorten aikuisten keskuudessa", Helve kiittelee.

Jos koronatestien määrä laskee huomattavasti nykyisestä, liittyy siihen Helven mukaan tietty riski.

"Keväällä 2020 tehtiin 2 000–3 000 testiä, nyt määrä on kymmenkertainen vuoden takaiseen. Vaikka testien määrä on viime aikoina laskenut, ei ole vaaraa, että tautia jäisi merkittävästi piiloon. Niistä, jotka ovat hakeutuneet testeihin, suurin osa on ollut negatiivisia.

"Testeissä käyneiden määrät ovat laskeneet, mutta tapausten seurantalukuja voidaan silti pitää luotettavina. Selvitys vasta-ainetasoista kertoo, että ilmaantuvuusluku on korkeintaan kaksinkertainen määrä kuin mitä testeistä saadaan. Taso on selvillä aika hyvin", sanoo strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Suomessa rokotteen ensimmäisen vaiheen on saanut 1,3 miljoonaa kansalaista. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan rokotetta on tarjottu kaikkialla 70 vuotta täyttäneille.

"Yli 65-vuotiaille voidaan käyttää kaikkia käytössä olevia koronarokotteita. Alle 65-vuotiaat saavat Pfizerin ja Modernan mrna-teknologiaan perustuvaa rokotetta. Valinnanvapautta rokotteen suhteen ei vielä ole tarjota johtuen tarjolla olevista rokotemääristä", Puumalainen sanoo.

STM:n johtaja Pasi Pohjola toivoo, ettei hyvä tilanne pääse uudelleen huonoksi.

"Vappu lähestyy ja se on varsin samankaltainen kuin vuosi sitten. Seuraava vappu voidaan viettää sitten vuoden 2019 tapaan. Nuorten tartuntojen lähtö laskuun on merkki hyvästä työstä, josta kannattaa pitää kiinni ja jota pitää tehostaa."

