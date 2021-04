Tiina Jylhälle vaaditaan ehdollista vankeutta törkeästä velallisen epärehellisyydestä

Kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä Helsingin käräjäoikeudessa. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Maskikaupoistakin tunnettua kauneusalan yrittäjää Tiina Jylhää syytetään törkeästä velallisen epärehellisyydestä Helsingin käräjäoikeudessa. Asiaa käsiteltiin perjantaina tunnustamisoikeudenkäynnissä, jossa syytetty tunnustaa rikokset ja saa vastineeksi lievennystä tuomioonsa.

Syytteet liittyvät Jylhän ja tämän miehen yhteiseen ja sittemmin konkurssiin menneeseen yhtiöön. Syyttäjän tuomioesityksen mukaan kaksikko maksoi maksuvaikeuksissa olleesta yhtiöstä miehelle palkkoja ilman hyväksyttävää syytä lähes 108 000 euroa vuosina 2012–2013.

Yksi asianomistajista jutussa on Verohallinto, joka vaatii Jylhältä ja tämän mieheltä korvauksia rikoksella aiheutetusta vahingosta yli 80 000 euroa. Verohallinnon mukaan määrä koostuu muun muassa ennakonpidätyksistä ja arvonlisäveroista, jotka yhtiö jätti maksamatta.

Miestä syytetään myös törkeästä veropetoksesta. Tuomioesityksen mukaan hän ei ilmoittanut edellä mainittuja palkkatulojaan verottajalle ja vältti näin veroja yli 52 000 euroa.

Syyttäjän mukaan rikoksilla tavoiteltiin huomattavaa taloudellista hyötyä ja ne olivat myös kokonaisuutena arvostellen törkeitä. Jylhälle vaaditaan puolen vuoden ehdollista vankeustuomiota ja miehelle vuoden ja kahden kuukauden ehdollista.

Käräjäoikeus antaa tuomion asiassa ensi viikon torstaina.

Jylhä on miehensä kanssa syytettynä myös laajassa dopingjutussa, jonka käsittely käräjäoikeudessa on myös kesken. Syytteiden mukaan Virosta tuotiin Suomeen ja Suomessa levitettiin suurehkoja määriä muun muassa kasvuhormonia ja testosteronia.

Virossa Jylhällä on ollut oikeusjuttu Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) kanssa liittyen maskikauppoihin.

Aiemmin tässä kuussa ylempi tuomioistuin piti voimassa Harjun käräjäoikeuden aiemman ratkaisun, jonka mukaan HVK sai purkaa maskikaupat Jylhän Look Medical Care -yhtiön kanssa ja periä ennakkomaksun takaisin. Kyse on yli 2,6 miljoonasta eurosta, mikä on puolet suunnitellun kaupan kauppahinnasta. Ratkaisuun voi vielä yrittää hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta.

Harjun käräjäoikeus katsoi viime vuoden heinäkuussa, että kaupan purkamiseen on riittävät perusteet, koska Jylhän yritys ei pystynyt toimittamaan kasvosuojaimia sovitun määräajan mukaisesti. Jylhän tilaus jäi jumiin, koska virolainen pankki jäädytti Jylhälle siirretyt rahat.

Käräjäoikeuden mukaan pankissa heräsi epäilys rahanpesusta, kun pienen yrityksen tilille ilmaantui huomattavan suuri summa. Lisäksi Jylhä oli oikeuden mukaan aiemmin valehdellut veroviranomaisille.

HVK:n epäonniset maskikaupat tulivat viime keväänä julkisuuteen, kun Suomen Kuvalehti uutisoi sekavasta tilanteesta. Kävi ilmi, että maskeja oli tilattu noin 10 miljoonalla eurolla ulosottoveloissa olleelta Onni Sarmasteelta sekä Jylhältä.