Kotihoidon tuen korotus pidensi lasten hoitamista kotona, kertoo tutkimus

LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Tuore tutkimus kertoo, että kotihoidon tuen korottaminen 100 eurolla pidensi lasten hoitojaksoja keskimäärin 2–3 kuukautta.

Kotihoidon tuen suuruudella on vaikutusta siihen, miten pitkään lapsia hoidetaan kotona.

Tuore tutkimus kertoo, että kotihoidon tuen korottaminen 100 eurolla pidensi lasten hoitojaksoja keskimäärin 2–3 kuukautta. Vaikutus oli sitä suurempi, mitä huonompi äidin asema työmarkkinoilla oli ennen lapsen syntymää.

Lapsen ikä oli yhteydessä suuremman kotihoidon tuen työllisyysvaikutuksiin. Tutkimuksen mukaan kotihoidon tuen nosto hidasti äitien työllistymistä eniten silloin, kun lapsi oli alle 2-vuotias. Äidit työllistyivät yleisemmin silloin, kun tuen määrää pienennettiin lapsen kasvaessa. Yksityisen hoidon tukeen tehdyt korotukset eivät vaikuttaneet äitien työllisyyteen.

Tutkimustieto kertoo, että perheet haluavat hoitaa lapsiaan kotona keskimäärin 1,5–2-vuotiaiksi.

Kelan tiedotteen mukaan tutkimuksessa seurattiin 2000-luvun alussa ensimmäisen tai toisen lapsensa synnyttäneitä naisia siihen asti, että he siirtyivät töihin tai saivat seuraavan lapsen.

Åbo Akademin taloustieteen professorin Eva Österbackan ja Kelan tutkijan Tapio Räsäsen tutkimus Back to work or stay at home? Family policies and maternal employment in Finland on julkaistu Journal of Population Economics -lehdessä.