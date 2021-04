Asukaslukuun suhteutettuna eniten koronarokotettuja on Savitaipaleella, Puumalassa, Kaskisilla ja Sysmässä

Sanne Katainen

Vajaa kolmannes suomalaisista on tähän mennessä saanut koronarokotuksen.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten koronarokotuksia on Suomen kunnissa annettu Savitaipaleella, jossa 51,9 prosenttia asukkaista on rokotettu.

Toisena on Puumala, jossa rokotettuja on nyt 50,2 prosenttia. Kolmanneksi eniten rokotettuja on Kaskisilla, 49,8 prosenttia, ja neljänneksi eniten Sysmässä. Sysmäläisistä on nyt rokotettu 49 prosenttia.

Koko maan hitain rokotustahti on ollut Kinnulassa, jossa vain 11,6 prosenttia asukkaista on saanut koronapiikin.

28,7 prosenttia suomalaisista on tähän mennessä saanut koronavirusrokotuksen.