Biontech toivoo, että sen rokotteella voitaisiin rokottaa 12–15-vuotiaita jo kesällä EU-alueella – Intiassa uusi murheellinen ennätys koronaan liittyvissä kuolemantapauksissa

Intiassa on todettu reilut 18 miljoonaa koronatartuntaa. LEHTIKUVA / AFP

Biontechin toinen perustaja Ugur Sahin kertoo Spiegel-lehdelle, että se odottaa Biontechin ja Pfizerin saavan luvan koronarokotteensa käyttöön 12–15-vuotiailla EU-alueella jo kesäkuussa.

Sahinin mukaan yrityksen hakemus Euroopan lääkevirastolle (EMA) on lähes valmis ja hakemus on määrä jättää ensi keskiviikkona.

Sahin kertoi lehdelle myös, että yritys testaa myös parhaillaan, voisiko sen rokote soveltua myös alle 12-vuotiaille ja jopa vauvaikäisille. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan kesällä.

Vaikka lapsien ja nuorten on katsottu sairastavan koronan aikuisia useammin lievänä, lasten rokottamista on pidetty tärkeänä pandemian taltuttamisen kannalta.

Intiassa on raportoitu yli 3 600 uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta, mikä on uusi päivittäinen ennätys. Yhteensä maassa on kuollut koronaan yli 200 000 ihmistä.

Maassa on todettu reilut 18 miljoonaa koronatartuntaa. Niin tauti- kuin kuolintapausten on kuitenkin arvioitu olevan virallisia lukemia suurempia, ja maan koronatilanne on äitynyt äärimmäisen pahaksi. Niin sairaalapaikoista kuin esimerkiksi lisähapesta on huutava pula maassa.

Monet ulkovallat ovat lähettäneet Intiaan apua koronakriisin vuoksi. Yhdysvalloista on määrä saapua tänään muun muassa kasvomaskeja ja koronan pikatestejä.