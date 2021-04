THL: Suomessa 195 uutta koronatartuntaa, yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema

Sairaalapotilaiden määrä on kasvanut yhdellä, tehohoitopotilaiden määrä on puolestaan laskenut yhdellä.

Heikki Saukkomaa

THL kertoo uusien koronatartuntojen määrän päivittäin.

Suomessa on raportoitu 195 uutta koronatartuntaa ja yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 3 257, mikä on 2 042 vähemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana. Edellisten kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 5 299.

Sairaalahoidossa on kaikkiaan 126 potilasta, joista tehohoidossa 31. Sairaalapotilaiden määrä on kasvanut yhdellä, tehohoitopotilaiden määrä on puolestaan laskenut yhdellä.

Koronavirustartuntoja on todettu Suomessa nyt yhteensä noin 86 800.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa nyt kaikkiaan 914 ihmistä.