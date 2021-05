THL: Uusia koronatartuntoja 132

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin rinnalle pahimman tautitilanteen alueeksi on kohonnut Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri.

Tartuntoja on todettu Suomessa koko epidemian aikana runsaat 87 000.

Suomessa on raportoitu 132 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 3 113, mikä on 1 769 tartuntaa vähemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) rinnalle pahimman tautitilanteen alueeksi on kohonnut Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on kummallakin alueella 93,5. Seuraavaksi suurinta koronan ilmaantuvuus on Varsinais-Suomen (84,1) ja Länsi-Pohjan (77,1) sairaanhoitopiirien alueilla.

Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän 100 000 asukasta kohden viimeisten 14 päivän ajalta.

Vähiten koronatartuntoja suhteessa väestöön on viime viikkoina todettu Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiireissä. Keski-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 1,3 ja Lapissa 5,1.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia oli perjantaihin mennessä ilmoitettu yhteensä 914. Sairaalahoidossa oli perjantaina 126 ihmistä, joista 31 tehohoidossa.