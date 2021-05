Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen: "Me olemme olleet puun ja kuoren välissä kahden huonon vaihtoehdon välillä."

Viime viikolla kokoomus ilmoitti vielä äänestävänsä tyhjää eduskunnan elpymispakettiäänestyksessä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa jäsenilleen vapaat kädet äänestää, miten haluavat, kun EU:n elpymispaketista äänestetään ensi viikolla.

Viime viikolla kokoomus ilmoitti vielä äänestävänsä tyhjää eduskunnan äänestyksessä, mutta nyt tämä päätös puretaan.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi medialle, että enemmistö kokoomuksen eduskuntaryhmän edustajista on valmis tukemaan EU:n elpymispakettia. Osa kuitenkin äänestää sitä vastaan.

"Meillä on ryhmässä yhteisymmärrys siitä, että toimintakykyinen EU on Suomen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kulmakivi. Meillä on yhteisymmärrys myös siitä, että hallituksen neuvottelemassa paketissa on valuvikoja."

Mykkäsen mukaan viime viikon päätös tyhjän äänestämisestä oli kokoomukselta taktinen veto.

"Viimeviikkoisella vaikeassa raossa tehdyllä päätöksellä tyhjän äänestämisestä kokoomus pakotti hallituksen viimein neuvottelupöytään ja paalutti valtiovarainvaliokunnassa europolitiikalle ryhtiliikkeen", Mykkänen maalaili.

Mykkänen viittasi valtiovarainvaliokunnan keskiviikkona julkistamaan mietintöön, johon sisällytettiin EU:lta tiukkaa talouslinjaa edellyttäviä lausumia. Lausumissaan valiokunta muun muassa edellytti, että EU:n elpymisväline pidetään poikkeuksellisena ja kertaluonteisena ratkaisuna, järjestely ei toimi ennakkotapauksena eikä Suomi hyväksy vastaavan järjestelyn toistamista tai muuttamista pysyväisluonteiseksi.

"Ryhmän selvä enemmistö on nyt tämän näiden ryhtiliikelausumien myötä valmis äänestämään jaa ja tukemaan tätä valtiovarainvaliokunnan mietintöä", Mykkänen muotoili.

Mykkäsen mukaan elpymispaketista eduskuntaryhmässä käyty keskustelu oli toisia kunnioittavaa, asiallista ja hyvähenkistä.

"Me olemme olleet puun ja kuoren välissä kahden huonon vaihtoehdon välillä, ja nyt tämän valtiovarainvaliokunnan mietinnön yhteydessä eduskunnan hyväksyttäväksi tuotavat ryhtiliikelausumat merkittävästi lieventävät näitä valuvikoja.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi olevansa tyytyväinen eduskuntaryhmän päätökseen. Erityisen tyytyväinen hän kertoo olevansa siihen, mitä valtiovarainvaliokunnan mietintöön keskiviikkona kirjattiin.

"Ryhtiliike, vahvat europolitiikan linjaukset jatkoon. Se oli iso kysymys", Orpo sanoi.

Samoin Orpo ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että selkeä enemmistö eduskuntaryhmästä haluaa osaltaan varmistaa sen, ettei elpymispaketti kaadu eduskunnassa.

"Olemme alusta lähtien sanoneet, että Suomen eurooppalaisimpana puolueena meille EU:n merkitys on valtavan kokoinen ja haluamme huolehtia samaan aikaan EU:n päätöksentekokyvystä, mutta myöskin Suomen asemasta Euroopan unionissa. Tämä on turvallisuuspoliittinen kysymys, tämä on vakauteen liittyvä kysymys, talouspoliittinen kysymys.

Elpymispaketista on määrä äänestää eduskunnassa ensi keskiviikkona. Tiistaina eduskunnan täysistunnossa keskustellaan elpymispaketista.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi viime viikolla, että elpymispaketin hyväksyminen vaatii kahden kolmasosan enemmistöä eduskunnan äänestyksessä. Hallitus tarvitsee siten tukea oppositiolta saavuttaakseen vaaditun enemmistön.

Kokoomuksen kansanedustajista ainakin Janne Heikkinen, Terhi Koulumies ja Wille Rydman ovat ilmoittaneet äänestävänsä elpymispakettia vastaan.

Myöskään hallituspuolueiden rivit eivät ole elpymispaketin suhteen aivan yhtenäiset. Ainakin keskustan Hannu Hoskonen aikoo äänestää elpymispakettia vastaan ensi viikolla.