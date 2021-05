THL: Suomessa on todettu 254 uutta koronavirustartuntaa – ilmaantuvuusluku koko maassa 53 tapausta per 100 000 ihmistä

THL kertoo tuoreet tiedot koronatartuntojen määrästä päivittäin. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomessa on todettu perjantaina 254 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 2 954, mikä on 1 190 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on todettu 88 332 tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku koko maassa on viimeisten kahden viikon ajalta sataatuhatta ihmistä kohti 53,3. Suurin ilmaantuvuusluku on edelleen Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella, jossa se on 100,2. Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiirin alueella luku on 87,3 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 82,1. Pienin ilmaantuvuusluku on Keski-Pohjanmaalla, 1,3.

Ylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi Husin tiedotustilaisuudessa, että koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi Husin alueella sairaalahoidossa on noin 50 ja tehohoidossa noin 15 potilasta.

THL kertoo myöhemmin tänään tietoja koronavirukseen liittyvistä kuolemista sekä sairaalahoitoa tarvitsevista.

Juttua täydennetty klo 12.30.