Kunnon takatalvi iski: Itä-Suomessa satanut lunta jopa yli 20 senttimetriä

Takatalvi yllätti perjantaina myös Joensuun Heinävaarassa. ISMO PEKKARINEN / LEHTIKUVA

Idän yli kulkenut lumisadealue on siirtynyt Lapin ylle, ja sakeimmin lunta sataa Itä-Lapissa, kertoo Ilmatieteen laitos. Ajokeli on monin paikoin huono pohjoisessa. Lunta on satanut Kuusamossa 20–25 senttimetriä, Ilomantsissa noin 20 senttimetriä, Kuhmossa noin 15 senttimetriä sekä muuten 5–15 senttimetriä.

Lumisadealue ehti tätä ennen kerryttää itäiseen Suomeen jo monelle sääasemalle melkoisesti uutta lunta, ja idässä oli aamulla erittäin huono ajokeli.

Lapissa oleva runsaan lumisateen alue liikkuu illan kuluessa kohti pohjoista sekä heikkenee yöllä. Huomisaamuun mennessä lumisateen odotetaan heikkenevän myös Lapissa.

Etelässä sataa paikoin vettä illalla. Länsiosassa sää selkenee ja poutaantuu yötä kohden.

Huomenna etelään on luvassa pilvistä säätä. Lännessä sää on aurinkoinen ja lämpötila noin yhdeksän asteen tuntumassa. Idässä taas tulee sateita ja lämpötilat ovat viiden asteen tuntumassa.

Pitkään ei takatalven puraisu kestä. Huomisaamuun mennessä matalapaine väistyy pois Suomen alueelta. Siinä missä uuden lumen määrä saattaa nousta perjantaina parinkymmenen sentin tietämiin, on ensi viikolla vastaavia lukemia tiedossa puolestaan lämpömittareihin.

"Sää menee ensi viikolla ihan kesäiseksi. Siellä on yli 20 asteen lämpötiloja näköpiirissä", Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ari-Juhani Punkka kertoo.

Korkeimmat lämpötilat eivät välttämättä yllä aivan pohjoisimpaan Suomeen, mutta kesäisiä lämpötiloja on tiedossa aika isolla todennäköisyydellä Oulu–Kajaani-akselin eteläpuolella.

Maanantaina lämmin ilmamassa tekee mahdollisesti vielä tulojaan ja voi olla, että tiistai on ensimmäinen päivä, kun kesäisiä lukemia alkaa olla vähän laajemmin. Hellelukemia Punkka ei vielä kuitenkaan ensi viikolle tässä vaiheessa lupaa.

"En vielä lähtisi spekuloimaan sillä, mutta voin tuossa jo aika isolla todennäköisyydellä todeta sen, että 20 ja 25 asteen välille näyttäisi menevän", Punkka sanoo.

"Kesäisen sään saapuminen näyttää melko todennäköiseltä tällä hetkellä".