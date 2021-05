THL: Suomessa raportoitu 124 uutta koronavirustartuntaa

THL kertoo tuoreet luvut koronatartunnoista päivittäin. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on raportoitu 124 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 2 848, mikä on 796 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on todettu 88 990 tartuntaa.

THL kertoo myöhemmin tänään tietoja koronarokotusten etenemisestä, koronavirukseen liittyvistä kuolemista sekä sairaalahoitoa tarvitsevista.