THL: Lähes kaksi miljoonaa suomalaista on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen, uusi tartuntoja todettu 124

Pandemian alusta lähtien Suomessa on todettu 88 990 tartuntaa.

Lähes kaksi miljoonaa suomalaista on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteen kertaan rokotettujen luku oli tiistain tilastossa vajaat 1,97 miljoonaa. Lukema oli kasvanut edellisestä päivästä vajaalla 30 000 rokotetulla.

Ensimmäisen rokoteannoksen on nyt saanut reilut 35 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen saaneita on vajaat 220 000 eli tasan neljä prosenttia väestöstä.

THL raportoi tiistaina kolmesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Pandemian alusta lähtien niitä on Suomessa ilmoitettu yhteensä 927.

Sairaalahoidossa on nyt 114 potilasta, joista 26 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä laski maanantaista seitsemällä, tehohoidossa olevien määrä pysyi samana.

Uusia koronavirustartuntoja on THL:n mukaan raportoitu 124. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 2 848, mikä on 796 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana.

Tartuntatilanne on vaikein Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella, jossa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on 107,8. Seuraavaksi korkein ilmaantuvuus on Varsinais-Suomen (98,2) sekä Helsingin ja Uudenmaan (83,7) sairaanhoitopiirien alueella.

Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän 100 000 asukasta kohden viimeisten 14 päivän ajalta.

Matalinta ilmaantuvuus on Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa lukema on 5,1. Ilmaantuvuusluku on alle 10 myös Lapin, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Itä-Savon ja Kainuun sairaanhoitopiireissä.

Koko Suomen ilmaantuvuusluku on 51,4.