Savonlinnan oopperajuhlat peruu tulevan kesän oopperaesityksensä

Savonlinnan oopperajuhlat päätti perua tulevan kesän oopperaesityksensä koronapandemian takia. Tapahtuman mukaan yleisömäärän merkittävä rajoittaminen ei olisi ollut enää mahdollista lipputuloista riippuvaiselle festivaalille.

Oopperajuhlat oli jo aiemmin kertonut puolittavansa tapahtuman yleisömäärän ja peruvansa uutuustuotantonsa Kuningas Rogerin.

"Olemme tehneet kovasti töitä yhdessä viranomaisten kanssa rakentaaksemme kesän juhlat ja ennakoidaksemme koronan vaikutuksia niihin. Tautitilanteeseen ja kesän yleisötapahtumiin liittyvien epävarmuuksien vuoksi meidän on valitettavasti silti luovuttava oopperaesityksistä", festivaalijohtaja Jan Strandholm sanoi tiedotteessa.

Oopperaesitysten sijaan Savonlinnan oopperajuhlat toteuttaa heinäkuussa konsertteja Kerimäen kirkossa sekä Savonlinnasalissa järjestettävän Timo Mustakallio -laulukilpailun.

Festivaali julkaisee kesän 2022 ohjelmistonsa 31. toukokuuta. Tälle kesälle ostetut ja varatut liput voi siirtää haluamaansa esitykseen ensi vuoden kesälle.

"Elävän esityksen nälkä on sekä yleisöllämme että meillä tekijöillä suuri, ja siksi juhlien peruminen on meille pettymys. Käännämme nyt kuitenkin katseet ensi vuoteen. Kesälle 2022 on luvassa vetovoimainen ohjelmisto ja uutuuksia, joita kannattaa odottaa", Strandholm kertoi.

Oopperajuhlat joutui perumaan tapahtumansa jo toisena vuonna peräkkäin, kuten valtaosa kesän suurista festivaaleista. Tänä keväänä peruuntumisesta ovat ilmoittaneet muun muassa Turun Ruisrock, Seinäjoen Provinssi, Helsingin Flow-festivaali sekä Pori Jazz.