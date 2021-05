Suomessa 280 uutta koronatartuntaa – Intian virusmuunnoksen aiheuttamia koronatartuntoja todettu Suomessa jo 25

Maailman terveysjärjestö WHO on lisännyt Intian muunnoksen ja sen jatkolinjat huolestuttavien koronavirusmuunnosten listalle.

THL kertoo, että Maailman terveysjärjestö WHO on lisännyt Intian muunnoksen ja sen jatkolinjat huolestuttavien koronavirusmuunnosten listalle. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Suomessa on raportoitu 280 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 2 876 tartuntaa, mikä on 667 vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

THL kertoo mahdollisista uusista koronakuolemista myöhemmin päivällä. Samoin kerrotaan koronapotilaiden määrästä sekä koronarokotteen saaneiden määrästä. Tiistaina kerrottiin kolmesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta.

Suomessa on toistaiseksi todettu 25 Intian koronavirusmuunnoksen aiheuttamaa tartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n mukaan kaikki tapaukset liittyvät matkailuun joko suoraan tai jatkotartunnan kautta.

THL kertoo, että Maailman terveysjärjestö WHO on lisännyt Intian muunnoksen ja sen jatkolinjat huolestuttavien koronavirusmuunnosten listalle. Aiemmin Intian variantti oli luokiteltu tehostettuun seurantaan, mutta WHO päätti muuttaa luokittelua, koska virusmuunnoksen tartuttavuuden on arvioitu lisääntyneen.