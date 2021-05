Inflaatio ponnahti huhtikuussa korkeimmaksi pitkään aikaan – polttoaineiden hinnanousu tuntuu

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutokseen vaikutti erityisesti polttoaineiden voimakas halpeneminen keväällä 2020. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Kuluttajahinnat nousivat huhtikuussa 2,1 prosenttia verrattuna viime vuoden huhtikuuhun, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuussa nousutahti oli ollut 1,3 prosenttia.

Taustalla vaikutti erityisesti polttoaineiden hintojen voimakas lasku viime keväänä. Polttoaineiden hintojen nousu viime huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun oli huomattavasti suurempi kuin maaliskuusta maaliskuuhun.

Kuluttajahintoja nostivat vuoden takaiseen verrattuna polttoaineiden lisäksi myös pitkien junamatkojen ja savukkeiden kallistuminen. Nousua jarruttivat asuntolainojen ja kulutusluottojen keskikorkojen, laivalla tehtävien reittimatkojen, ravintoloissa tarjoiltavan oluen ja televisioiden halpeneminen.

Maaliskuusta huhtikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,4 prosenttia, mikä johtui muun muassa lääkkeiden kallistumisesta.

Huhtikuun nousu on korkein kuluttajahintojen vuosimuutos sitten vuoden 2015, joka on Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin viitevuosi. Viitekaudella seuraavaksi korkein vuosimuutos on lokakuulta 2018, jolloin kuluttajahinnat nousivat 1,5 prosentin tahtia.

Euroalueella kuluttajahintaindeksi nousi ennakkotietojen mukaan 1,6 prosenttia huhtikuussa. Tässä yhdenmukaistetussa indeksissä ei ole mukana kaikkia niitä tuotteita ja palveluita jotka sisältyvät Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin. Suomen inflaatio oli tämän indeksin mukaan laskettuna 2,2 prosenttia.

Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari totesi, että Suomen inflaatiovauhti oli hieman nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin.

"Pohjainflaatio, josta on poistettu energian ja ruuan hinnat nousi Suomessa huhtikuussa selvästi enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Euroalueella hintoja painoi uudelleen monessa maassa keväällä pahentunut tautitilanne", Huovari kirjoitti Twitterissä.

Suomen ja euroalueen inflaatio ovat kuitenkin tuntuvasti hitaampia kuin Yhdysvalloissa, jossa tällä viikolla kerrottiin inflaation kirmanneen kovinta tahtia sitten vuoden 2010, jolloin nykyinen indeksi otettiin käyttöön. Kuluttajahinnat nousivat huhtikuussa 4,2 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.

Myös Yhdysvalloissa kehityksen taustalla vaikutti hintojen lasku viime keväänä, kun koronakriisi hyydytti talouden.

"Yhdysvalloissa inflaation kiihtyminen oli selvästi nopeampaa, koska raakaöljyn hinta näkyy kuluttajahinnoissa voimakkaammin", Huovari kirjoitti.