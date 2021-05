THL: Suomessa on raportoitu 154 uutta koronatartuntaa

Tartuntojen määrä kahden viikon aikana on yhä laskussa.

Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu vajaat 89 700 tartuntaa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on raportoitu 154 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 852 tartuntaa, mikä on 436 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL kertoo myöhemmin tänään tietoja koronarokotusten etenemisestä, koronavirukseen liittyvistä mahdollisista uusista kuolemantapauksista sekä sairaalahoidossa olevista.