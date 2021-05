Uusia koronavirustartuntoja raportoitu 192, väestöstä rokotettu 37,6 prosenttia

Pandemian alusta saakka Suomessa on raportoitu kaikkiaan 89 878 koronatartuntaa.

Tähän mennessä Suomessa on raportoitu kaikkiaan 89 878 koronatartuntaa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on raportoitu 192 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 828 tartuntaa, mikä on 390 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin todettiin 3 218 tartuntaa.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku koko maassa viimeisten kahden viikon ajalta on 51 tapausta sataatuhatta ihmistä kohden. Aiemman kahden viikon luku oli noin 58.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 37,6 prosenttia väestöstä, THL kertoo. Näin ollen ensimmäisen rokoteannoksen on saanut lähes 2,09 miljoonaa ihmistä. Luku on noussut eilisestä yli 60 000:lla.

Toisen rokotteen on saanut THL:n mukaan 5 prosenttia väestöstä eli vajaat 280 000 ihmistä.