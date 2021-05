Sairaaloiden osastoihin liittyvä koronaepidemia laajentunut Kanta-Hämeessä – useita osastoja suljettu

Pandemian alusta alkaen Suomessa on raportoitu kaikkiaan runsaat 90 000 koronatartuntaa. Lehtikuva / Markku Ulander

Kanta-Hämeessä sairaaloiden osastoihin liittyvä koronaepidemia on laajentunut viikonlopun aikana, kertoo Kanta-Hämeen keskussairaala Facebookissa.

Hämeenlinnassa sijaitsevan Kanta-Hämeen keskussairaalan osastoepidemiaan liittyviä uusia tartuntoja on todettu kuusi. Myös Riihimäen sairaalan terveyskeskusvuodeosaston epidemiaan liittyen on todettu kuusi tartuntaa lisää.

Epidemia on johtanut useiden osastojen sulkemiseen erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Kiireettömiä leikkauksia perutaan epidemian vuoksi.

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä kokoontuu tänään ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään nopeasti kriisiytynyttä tilannetta.

Suomessa on raportoitu 144 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 791 tartuntaa, mikä on 284 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 50, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli päälle 55. Suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on yli 115 ja Päijät-Hämeessä, jossa se on 114.

Pienin ilmaantuvuusluku, hieman yli 4, on tällä hetkellä Kainuun sairaanhoitopiirissä ja Lapissa, jossa se on noin 5.

Pandemian alusta saakka Suomessa on raportoitu kaikkiaan 90 249 koronatartuntaa.

Mahdollisista koronaan liittyvistä uusista kuolemantapauksista ja rokotusten edistymisestä kerrotaan myöhemmin iltapäivällä.