Koronarokotustodistus näkyy Omakannassa ensi keskiviikosta lähtien

Suomen kansallinen koronarokotustodistus on saatavilla terveystietojen verkkopalvelu Omakannassa 26. toukokuuta alkaen, tiedottavat sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kela.

Rokotustodistukset tulevat kansalaisille näkyviin vaiheittain. Jatkossa todistus näkyy Omakannassa viiden vuorokauden sisällä rokotuksen saamisesta.

Koronarokotustodistus sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Todistusta voi käyttää rajanylitystilanteissa vain niissä EU-maissa, jotka hyväksyvät kansallisen todistuksen koronarokotuksista.

Kansallisen todistuksen korvaa myöhemmin EU:n yhteinen koronatodistus, joka on tiedotteen mukaan määrä ottaa Suomessa käyttöön näillä näkymin heinäkuussa.

EU:n koronatodistus sisältää todistukset koronarokotuksista, koronatestituloksesta ja sairastetusta koronavirustaudista.

EU-asetuksen koronatodistuksesta on näillä näkymin tarkoitus tulla voimaan 30. kesäkuuta ja jäsenmaiden tulee ottaa se käyttöön kuuden viikon sisällä asetuksen voimaan tulosta, tiedotteessa kerrotaan.

EU:n tavoitteena on koronatodistuksen avulla helpottaa vapaata liikkumista.

Rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut lähes 39 prosenttia

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut THL:n mukaan lähes 39 prosenttia väestöstä.

Rokotteen ensimmäisen annoksen on nyt saanut hieman yli 2,15 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä yli 28 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotekattavuus on nyt 5,5 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 300 000:aa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 16 000:lla.

THL: Suomessa 289 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 289 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 896 tartuntaa, mikä on 93 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pandemian alusta saakka Suomessa on raportoitu kaikkiaan 90 687 koronatartuntaa.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 148 ihmistä, joista tehohoidossa on 26. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut eilisestä yhdellätoista. Tehohoidossa on yksi ihminen enemmän kuin eilen.

Tänään ei ole raportoitu uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia. Suomessa on todettu pandemian alusta alkaen yhteensä 929 koronaan liittyvää kuolemantapausta.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 52, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 54. THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on yli 160, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa se on yli 110.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella on todettu 11 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Soite. Laboratorioanalytiikka on ruuhkautunut suurien näytemäärien vuoksi, mikä viivästyttää testituloksen saamista. Soiten mukaan näytteiden valmistuminen voi näkyä lähipäivinä suurempina päiväkohtaisina uusina tartuntalukuina.

Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautiosastolla on todettu koronaepidemia

Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautiosastolla on todettu koronaepidemia, tiedottaa alueen hyvinvointiyhtymä Päijät-Sote.

Tähän mennessä tartunta on varmistunut kahdella potilaalla ja yhdellä henkilökuntaan kuuluvalla.

Koko osaston henkilökunta ja potilaat on testattu kertaalleen. Karanteeniin on asetettu nelisenkymmentä potilasta ja toistakymmentä henkilökuntaan kuuluvaa.

Tartunnan lähde on alustavasti selvinnyt, mutta jäljitys on vielä osin kesken. Osastolle ei oteta toistaiseksi uusia potilaita.

Osaston sulku aiheuttaa merkittävän häiriön sairaalan normaaliin toimintaan. Sairaalan suunniteltua toimintaa joudutaan supistamaan tästä päivästä eteenpäin ensi viikon loppuun asti päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi.