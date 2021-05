VR: Lähes kaikki matkustajaliikenne peruttu perjantailta veturinkuljettajien mielenilmauksen vuoksi

Helsingin ja Riihimäen veturinkuljettajien tiedotteen mukaan mielenilmaus on vastalause VR:n henkilöstöpolitiikalle.

VR:n mukaan mielenilmauksella on vaikutusta sekä kauko- että lähijunaliikenteeseen. Lehtikuva / Vesa Moilanen

VR kertoo, että lähes kaikki matkustajaliikenne on peruttu perjantailta veturinkuljettajien mielenilmauksen vuoksi. Mielenilmaus ei vaikuta torstaina lähteviin yöjuniin, osaan kiskobusseista eikä Kotkan ja Kouvolan välisiin juniin.

Veturinkuljettajien perjantaiksi ilmoittamaan mielenilmaukseen osallistuvat raidealan ammattilaisten verkkosivuston Raidepuolueen mukaan Helsingin, Riihimäen, Oulun, Turun, Jyväskylän, Porin, Tampereen, Seinäjoen ja Lapin veturinkuljettajat. Alkuun mielenilmauksesta ilmoittivat Helsingin, Riihimäen ja Oulun veturinkuljettajat.

Veturinkuljettajien mielestä VR rikkoo voimassa olevaa työehtosopimusta ja on vierittänyt työtehtäviä vapaa-ajalla tehtäväksi sekä toteuttanut syrjivällä tavalla työtehtävien jakamisen.

Veturinkuljettajien mukaan VR on tulkinnut työehtosopimusta sekä työlainsäädäntöä siten, että veturinkuljettajien on huolehdittava vapaa-ajallaan työvälineistä ja työvaatteista. Veturinkuljettajien mukaan asiasta on yritetty neuvotella tuloksetta.