Katso kuntasi koronatartunnat ja rokotetut – tehohoitopotilaiden ja tartuntojen määrä on laskussa

Sanne Katainen

Rokotuksen on saanut jo puolet vähintään 16-vuotiaista.

Suomessa todettiin keskiviikkona 98 uutta koronatartuntaa. Taudin ilmaantuvuus on laskenut kahden viime viikon aikana 47 tapaukseen sataatuhatta asukasta kohti, kun se edellisen kahden viikon aikana oli 52.

Tartuntamäärät eivät ole viime viikkoina enää laskeneet niin nopeasti kuin pitkään sitä ennen Suomessa, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve keskiviikkona.

Tartunnat ovat kuitenkin laskussa sekä Suomessa, EU:ssa että koko maailmassa. Koronasta pahasti kärsineessä Intiassa tautitapaukset ovat vähentyneet selvästi.

Virossa tartunnat ovat selvässä laskussa eikä Ruotsinkaan tilanne ole enää läheskään niin paha kuin pari viikkoa sitten.

Ruotsissa tartuntoja on yli miljoona ja tautiin on kuollut yli 14 000 henkilöä. Virossa tartuntoja on 130 000 ja kuolleita 1 240. Suomen tartuntojen määrä on 92 000 ja kuolleita 946.

Suomessa koronaan kuolleiden mediaani-ikä on 82 vuotta ja kuolleista 87 prosenttia on yli 70-vuotiaita. Menehtyneistä yli 95 prosentilla oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia.

Suomessa puolet kohdeväestöstä eli yli 16-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokotteen. Toisen rokotteen saaneita on 8,8 prosenttia.

Sairaanhoidon tarve on laskussa. Tehohoidossa olevien määrä on pysytellyt monta viikkoa noin 30 henkilön paikkeilla, mutta keskiviikkona määrän kerrottiin laskeneen 19 potilaaseen.

Suomessa koronan ilmaantuvuusluku on suurin Keski-Pohjanmaalla (218), mutta on selvästi laskussa. Sen sijaan Kanta-Hämeessä (ilmaantuvuus 114) tartuntaluvut ovat nousussa, siellä sairaaloissa on tavattu intialaista virusmuunnosta.

Intian virusmuunnosta on tavattu Suomessa 67 tapausta. Britannian virusmuunnosta täällä on tavattu 6 259 ihmisellä ja Etelä-Afrikan virusmuunnosta 1 296:lla.

Epidemiatilanne on Suomessa kaksijakoinen. Sosiaalisten kontaktien lisääntyminen ja herkemmin tartuttavat muuntovirukset lisäävät tartuntariskiä, mutta samanaikaisesti rokotusten lisääntyminen ja viruksen kausivaihtelu parantavat tilannetta, THL arvioi.

Rokotetut henkilöt ovat voineet saada keskiviikosta alkaen kansallisen koronarokotustodistuksen kirjautumalla Omakantaan. Tiedot sinne tulevat kuitenkin osittain viiveellä.

Todistus sisältää tiedon henkilön saamista koronarokotuksista, sen saa jo ensimmäisestä rokotuskerrasta. Todistusta voi käyttää matkustaessa maihin, jotka hyväksyvät todistuksen.

EU:n yhteinen koronatodistus on tulossa käyttöön heinäkuussa. Se sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. Todistuksen saa Omakannasta.