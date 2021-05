THL: Suomessa on raportoitu 182 uutta koronatartuntaa

Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu runsaat 92 200 tartuntaa. Lehtikuva / Silja-Riikka Seppälä

Suomessa on raportoitu 182 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 579 tartuntaa, mikä on 300 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu runsaat 92 200 tartuntaa.

Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien osuus uusista tartunnoista on ollut pitkään noin puolet koko maan päivittäisestä määrästä. Osuus on pienentynyt. Tänään Helsingin, Vantaan ja Espoon yhteinen tartuntamäärä jäi 58:aan, alle kolmannekseen Suomen uusista tartunnoista.

THL kertoo myöhemmin tänään tietoja koronarokotusten etenemisestä, koronavirukseen liittyvistä mahdollisista uusista kuolemantapauksista sekä sairaalahoidossa olevista koronapotilaista.