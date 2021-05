Naantalilaista hevostallia pitänyt pariskunta vangittiin epäiltyinä törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä

Lehtikuva / Roni Lehti

Turun Sanomien tietojen mukaan kymmeniä tyttöjä ja nuoria naisia olisi joutunut eriasteisten seksuaalitekojen kohteiksi tallilla kymmenen vuoden aikana.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut Naantalissa hevostallia pitäneen pariskunnan epäiltyinä törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2013–2016.

Turun Sanomien tietojen mukaan kymmeniä tyttöjä ja nuoria naisia olisi joutunut eriasteisten seksuaalitekojen kohteiksi tallilla kymmenen vuoden aikana. Asiassa on tehty useita rikosilmoituksia. Poliisi on kertonut, että tapauksessa on selkeitä viitteitä muun muassa törkeistä seksuaalirikoksista.

Pariskunta otettiin kiinni tiistaina. Molemmat ovat syntyneet 1970-luvulla.