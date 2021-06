THL: Raskaana oleva voi ottaa koronarokotteen

Suomessa on pandemian alusta raportoitu nyt reilut 92 600 koronatartuntaa. LEHTIKUVA / Silja-Riikka Seppälä

Hedelmällisyyshoitoja ei tarvitse koronarokotusten vuoksi siirtää, THL katsoo.

Tutkimustietoa raskaana olevien koronarokottamisesta on THL:n mukaan vasta vähän, mutta käyttökokemus, eläinkokeet ja alustava tutkimustieto eivät anna viitteitä turvallisuushuolista. Maailmalla raskaana olevia on rokotettu jo paljon.

Raskaus voi THL:n mukaan lisätä riskiä sairastua vakavaan koronavirustautiin.

"Raskaana olevan kannattaa erityisesti harkita, että ottaisi rokotuksen, jos hänellä on perustautinsa vuoksi suurentunut riski sairastua koronavirustautiin. Rokotusta kannattaa harkita myös niissä tapauksissa, joissa raskaana olevalla on suurentunut riski altistua esimerkiksi työssään koronavirukselle", sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Emma Kajander tiedotteessa.

THL kertoo myös, että koronarokotteen 7–14 vuorokauden varoaika muihin rokotteisiin poistuu. Koronarokotteen voi siis tästä lähtien ottaa samaan aikaan muiden rokotteiden kanssa normaalien rokotusohjeiden mukaisesti.

Koronavirusrokotteen molemmat annokset on saanut Suomessa nyt yhdeksän prosenttia väestöstä eli noin 500 000 ihmistä, THL kertoo. Rokotteen toisen annoksen saaneiden määrä lisääntyi eilisestä noin 15 000 henkilöllä.

Pian jo puolet suomalaisista on saanut kaksiosaisesta rokotteesta ensimmäisen annoksen. Nyt liki 44,5 prosenttia koko väestöstä eli lähemmäs 2,47 miljoonaa ihmistä on saanut ensimmäisen annoksen. 40 vuotta täyttäneistä suomalaisista jo ainakin 39 prosenttia on saanut piikin.

Ensimmäisen pistoksen saaneiden määrä lisääntyi eilisestä noin 25 000:lla henkilöllä.

Tiistaina THL raportoi 154 uudesta koronatartunnasta. Tartunnat jatkavat yhä laskuaan: viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 229 tartuntaa, mikä on 689 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 918 tartuntaa.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on Suomessa nyt noin 40 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta. Ilmaantuvuusluku on myös yhä laskussa, sillä se oli lähes 53 edeltävältä kahdelta viikolta.

Vakavin koronatilanne on Keski-Pohjanmaalla, jossa ilmaantuvuusluku on noin 140, sekä Kanta-Hämeessä, jossa luku on noin 112. Paras tilanne on Lapissa, jossa on todettu noin viisi tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu nyt reilut 92 600 koronatartuntaa.

Suomessa käytössä olevat Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan koronavirusrokotteet suojaavat myös rokottamattomia perheenjäseniä, selviää suomalaistutkimuksesta.

Kyseessä on vielä toistaiseksi vertaisarvioimaton tutkimus.

Helsinki Graduate School of Economics (GSE) tutki suomalaisten rekisteriaineistojen avulla koronarokotteen saaneiden henkilöiden perheenjäsenten tartuntariskiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin Suomessa käytössä olevien mrna-koronavirusrokotteiden yhteyttä tartuntariskiin tammi–maaliskuussa rokotetuilla terveydenhuollon työntekijöillä ja näiden rokottamattomilla perheenjäsenillä.

"Tulokset tukevat havaintoa, että rokotteet vähentävät tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä sekä estävät jatkotartuntoja. On kuitenkin vaikea arvioida, kuinka suuren osan jatkotartunnoista rokote estää. Vain osa tartunnoista saadaan samassa kotitaloudessa asuvilta henkilöiltä", kertoo Turun yliopiston terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen tiedotteessa.

Helsinki GSE on Aalto-yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin sekä Helsingin yliopiston perustama taloustieteen tutkijakoulu ja tutkimusyksikkö. Tutkimuksen toteutukseen on saatu tukea THL:n infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikön tutkijoilta.