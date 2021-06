Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen huolissaan kesätehtävistä: "Kesällä on turvattava lapsen oikeus lepoon ja turvalliseen vapaa-aikaan"

Janko Ferlic / Unsplash

Kesällä kaikkien lasten on syytä hengähtää hetki ja unohtaa koulumaailman velvollisuudet.

Koronapandemia on vaikuttanut jokaisen koululaisen ja opiskelijan arkeen. Vaikka useissa oppilaitoksissa on vältytty karanteenitoimilta, muutoksia on ollut paljon.

Lasten on oppimisen ohella täytynyt opetella etäisyyksien pitämistä, toistuvaa käsienpesua ja maskien käyttöä. Etäopetuksessa tuki läksyihin ei aina ole ollut riittävää, ja joissain lapsissa tilanne on herättänyt pelkoa.

"Meille on tullut yhteydenottoja vanhemmilta, että kouluissa oppilaille annetaan vaativia kesätehtäviä. Lepo ja vapaa-aika ovat kuitenkin lapsille todella tärkeitä", muistuttaa ylitarkastaja Katja Mettinen tiedotteessa.

Hänen mukaansa harvoin tiedetään, että lapsella on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan oikeus lepoon ja leikkiin, ja tähän sopimukseen Suomikin on sitoutunut.

"Lepo ja leikki ovat tärkeitä lapsen hyvinvoinnille ja luovat pohjaa lapsen kasvulle ja kehitykselle. Kesällä kaikkien lasten onkin syytä hengähtää hetki."

Kesäisin useat lasten ja nuorten palvelut ovat tauolla, vaikka tuen tarve on erityisesti korona-aikana kasvanut. Nuorten väkivallanteot ja päihteiden käytön lisääntyminen ovat vakavia merkkejä pahoinvoinnista.

Jo viime kesänä oli nähtävissä kasvavaa turvattomuutta lasten ja nuorten keskuudessa. Lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, että monet lapset ja nuoret viettävät kesän kaupungissa. Kaupungissa on järjestettävä turvallisia vapaa-ajanvieton mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

"Monelta nuorelta on jäänyt kesätyö saamatta ja harrastukset ovat keskeytyneet", lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo.

Pitkästyminen ja toimettomuus voivat purkautua häiriökäyttäytymisenä. Kuitenkin kavereiden tapaaminen ja hengailu ovat nuorisoikäisille tärkeää vapaa-ajanviettoa, jolle on luotava turvalliset puitteet.

"Turvallinen elinympäristö on jokaisen ihmisen oikeus. Eri alojen ammattilaisten työtä on tänä kesänä syytä ohjata vahvasti nuorten pariin, jotta tämä oikeus toteutuu", Pekkarinen toteaa.

