Suomessa 125 uutta koronavirustartuntaa – THL: Vanhuspalvelut selvisivät koronan ensimmäisestä aallosta varsin hyvin

Kahden viikon jaksolla tartuntojen määrä on vähentynyt 944:llä.

Roni Lehti

Pula suojavarusteista oli suuri ongelma koronaepidemian alkuvaiheessa. Kuva Tyksistä huhtikuulta.

Suomessa on raportoitu 125 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 950 tartuntaa, mikä on 944 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on pandemian alusta lähtien raportoitu Suomessa runsaat 93 000.

THL päivittää koronaan liittyvien kuolemantapausten määrän kerran viikossa keskiviikkoisin. Tiedot sairaalahoidossa olevista koronapotilaista päivitetään kolmesti viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Suomen vanhuspalvelut selvisivät koronan ensimmäisestä aallosta vähin tartunnoin, kertoo THL. THL:n mukaan tartuntoja raportoitiin viidesosassa palveluista ja niistä vain puolessa tartuntoja havaittiin asiakkailla.

Pula suojavarusteista oli suuri ongelma koronaepidemian alkuvaiheessa, samoin kuin koronatestiin pääsy. THL:n mukaan tässä vaiheessa myös vanhuspalvelujen työntekijät olivat epävarmoja muuttuneiden rutiinien vuoksi.

Poikkeuksellisessa tilanteessa palveluiden piti muuttaa toimintaansa äkkiä.

"Tämä vaati luovuutta ja monenlaisia järjestelyjä. Hygieniavaatimusten tiukentamisen ja suojavarusteiden käytön lisäksi tiloja jaettiin vyöhykkeisiin ja eristetyissä tiloissa työskentely pyrittiin rajaamaan samoille työntekijöille", sanoo Åbo Akademin professori Lisbeth Fagerström tiedotteessa.

Muuttuneet järjestelyt olivat hankalia myös palveluiden asiakkaille. THL:n mukaan vanhuksilla oli vaikeuksia ymmärtää ja noudattaa suojatoimia, minkä lisäksi työntekijöitä huoletti se, että he saattaisivat tartuttaa koronan iäkkäille asiakkailleen tai läheisilleen.

"Etenkin muistisairaat olivat hämmentyneitä ja asiakkaiden omaiset saattoivat reagoida hyvinkin voimakkaasti vierailurajoituksiin", kertoo Åbo Akademin työelämäprofessori Auvo Rauhala.

THL perustaa tietonsa vanhuspalveluiden johtajille ja päälliköille suunnatusta kyselystä, joka valaisee pandemian vaikutuksia tammikuusta 2020 saman vuoden elokuun loppuun. Kyselyyn vastasi 247 johtajaa.

Koronatilanteen helpottumisen myötä Varsinais-Suomessa on siirrytty epidemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, minkä vuoksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on antanut luvan kokoontumisrajoitusten höllentämiseen.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten enimmäisyleisömäärää ei tästä päivästä lähtien tarvitse enää rajoittaa, jos lähikontaktit osallistujien välillä on mahdollista välttää. Kahden metrin turvaväli koskee jatkossa vain sisätiloja.

Sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin saa osallistua kymmenen ihmistä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin saa osallistua 50 ihmistä. Jos lähikontaktit on mahdollista välttää, voi tilaisuuksiin avin mukaan osallistua suurempikin joukko. Lähikontaktilla avi tarkoittaa alle kahden metrin etäisyyttä toisesta ihmisestä yli 15 minuutin ajan.

Avin mukaan lähikontaktien välttämisestä huolehtiminen sisätiloissa on tapahtuman järjestäjän vastuulla. Sen voi järjestää esimerkiksi istumapaikoilla tai osallistujamäärää rajoittamalla. Myös kasvomaskisuositus on edelleen voimassa.

Avin päätös on voimassa heinäkuun alkuun saakka.