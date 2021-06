Leijonat on viritetty voittoiskuun – maajoukkue lähtee tarkalla viisikkopelillä MM-välierään Saksaa vastaan

Saksan joukkuetta valmentavat suomalaiset Toni Söderholm (oik.) ja Ville Peltonen. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Apuvalmentaja Mikko Manner ennustaa Leijonien ja Saksan MM-välierästä taktisesti tarkkaa ottelua. Suomalaiset kunnioittavat vastustajan suomalaisia valmentajia Toni Söderholmia ja Ville Peltosta sekä Saksan MM-joukkuetta, jonka Suomi kukisti alkusarjassa vaivoin 2–1.

"Saksa on erittäin kurinalainen ja hyvin valmennettu joukkue, joka pelaa todella tiiviillä viisikolla. Meidän pitää pystyä vastaamaan siihen samoilla lääkkeillä, eli viisikon tiiviys on varmasti ottelussa avainasemassa", Manner ennakoi kello 18.15 Suomen aikaa alkavaa ottelua.

"Saksalla on myös kovaa laukaisuvoimaa, jos sille antaa tilaa ja aikaa."

Leijonien vahvuudeksi Manner laski asenteen ja kaikille tutun pelitavan, jossa otteluun lähdetään "puolustusvalmius edellä".

"Leijonat on viime vuosina tottunut siihen, että kultamitali on ainut tavoite. Pelitapa on kaikille selkeä, joten jokainen tietää tehtävänsä ja voi keskittyä oleelliseen eli aina yksittäiseen pelitilanteeseen", Manner jatkoi.

Suomi lähtee otteluun hallitsevana mestarina ja suosikkina, mutta alkusarjapelin jäljiltä jokainen ottaa vastustajan vakavasti. Käytössä on edelleen maajoukkueen entisen päävalmentajan Curt Lindströmin ajatus "ännu lite bättre" eli "vielä vähän paremmin" pelin kehittämisestä.

"Tässä tilanteessa valmennus painottaa sitä, että pitää pystyä pelaamaan pikkuisen paremmin kuin viimeksi. Se on juoni, kun jäljellä on neljä parasta joukkuetta", Manner korosti.

"Maginaalit ovat nyt erittäin pienet."

Leijonat kävi jäällä perjantaina, mutta lauantaina pelaajat saivat valmistautua otteluun omatoimisesti.

"Ei menty enää porukalla jäälle eli säästimme sitä kautta itseämme", Manner selvitti.

"Erikoistilannepalaverit pidettiin jo aamupäivällä. Lounaan jälkeen iltapäivällä joukkue lähtee ottelupalaverin kautta hallille tuttuun tapaan pari tuntia ennen peliä. Siellä jokaisella on omat rutiininsa."

"Olemme valmiina, kun peli alkaa", Manner lupasi.