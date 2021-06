Viikko alkaa helteisenä ja epävakaana – loppuviikosta lännestä saapuu matalapainetta ja lämpötilakin viilenee

Tiistaina maan lounaisosassa lämpötila voi käydä vielä hellerajan tuntumassa. Enimmäkseen päivälämpötila on 20 ja 24 asteen välillä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Alkavan viikon sää on lämmin, mutta epävakainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Etelä- ja Keski-Suomessa kehittyy sadekuuroja ja ukkosta alkuviikosta. Maan pohjoisosassa on poutaista. Vielä maanantaina Lappeenrannan ja Vaasan muodostaman linjan eteläpuolella päivän ylin lämpötila on 26 ja 27 asteen välillä, kun muualla maassa lämpötila jäänee alle hellerajan.

Tiistaina maan lounaisosassa lämpötila voi käydä vielä hellerajan tuntumassa. Enimmäkseen päivälämpötila on 20 ja 24 asteen välillä. Kaikkein pohjoisimmassa osassa Lappia päivälämpötila saattaa jäädä alkuviikosta alle 20 lämpöasteen.

Keskiviikkona ja torstaina sää jatkuu koko maassa epävakaisena ja yksittäisiä sadekuuroja voi syntyä. Ukkosen mahdollisuus on myös olemassa. Lämpötiloissa ei tapahdu suurta muutosta.

Loppuviikkoa kohden tuulet voimistuvat ja lännestä alkaa saapua matalapaineen alue Suomen päälle. Kylmän rintaman ylittäessä maata alkaa lämpötilakin laskea viikonloppuna. Kuuroittaiset sateet ovat edelleen mahdollisia.