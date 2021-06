THL: Suomessa 55 uutta koronatartuntaa

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on nyt 61 ihmistä, joista 11 on tehohoidossa.

Teemu Salonen

Suomessa on raportoitu 55 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on nyt 61 ihmistä, joista 11 on tehohoidossa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 644 tartuntaa, mikä on 1 150 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 794 tartuntaa.

Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu 93 281 koronavirustartuntaa.