Huuhkajat elää EM-turnauksessa tarkoin vartioidussa kuplassa – lauantaina kisaurakkansa aloittavan joukkueen taustaryhmässä on yli 20 henkeä

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen historiallinen EM-lopputurnauspaikka on kova urakka pelaajien lisäksi joukkueen taustahenkilöille. Pelaajien matkassa on runsaan 20 hengen taustaryhmä, johon kuuluvat valmennuksen lisäksi muun muassa kokki, huoltajia, hoitohenkilöstöä ja turvallisuuspäällikkö. Huuhkajat suuntasi maanantaina Helsingistä junalla joukkueen majapaikkaan Repinoon eli entiseen Kuokkalaan, josta on maanteitse matkaa Pietarin stadionille runsaat 40 kilometriä. Huuhkajien hotelli on sama, jota Englannin maajoukkue käytti edellisissä MM-kisoissa. "Yksi suurista eduista on, että hotelli on tottunut joukkueisiin. Toimintatapamme ovat erilaisia kuin normaaleilla hotellivierailla", joukkueenjohtaja Lennart Wangel sanoo. Korona-aika vaikuttaa voimakkaasti joukkueen toimintaan turnauksessa. Huuhkajat elää kisoissa koronakuplassa, jossa tapaamiset joukkueen ulkopuolisiin henkilöihin on rajattu mahdollisimman vähiin. "Harmittaa tietysti tämä korona-asia. Pietarissa ja ympäristössä olisi ollut paljon tekemistä ja näkemistä. Hyvillä mielin kuitenkin", Wangel sanoo. Hotelli on varattu vain Huuhkajien käyttöön. "Etenkin nyt korona-aikana hotelli sopii meille tosi hyvin. Siinä on aika iso piha-alue, jossa voi tehdä kaikenlaista. Voimme järjestää esimerkiksi petankkia, mölkkyä ja frisbeegolfia. Hotellilta löytyvät esimerkiksi liikuntasali, koripallokorit, painimolski ja nyrkkeilysali", joukkueenjohtaja Joonas Vilkki kertoo. Joukkueen harjoituskeskus sijaitsee Terijoella eli nykyisessä Zelenogorskissa lähellä Repinon majapaikkaa. Harjoituspaikan yhteydessä on joukkueen mediakeskus. Yksi järjestelyä vaatineista asioista oli junamatka, sillä henkilöjunaliikenne on muutoin keskeytyksissä Suomesta Venäjälle. "Saimme rajavartiolaitokselta erityisluvan käyttää junaa", Vilkki tiivistää. Turvallisuusjärjestelyt ovat tiukkoja. "Joukkueen puolesta mukana on turvallisuuspäällikkö Jaana Honkanen. Lisäksi Venäjän päässä tulee muistaakseni 17 turvahenkilöä, jotka vastaavat hotellilla ja hotellin ympäristössä turvallisuudestamme. Treenikeskuksessa on muistaakseni 12 turvahenkilöä", Vilkki kertoo. EM-kisoihin lähti mukaan suuri määrä tavaraa. Esimerkistä käyköön, että pelkästään kahvia pakattiin matkaan kymmeniä kiloja. Huuhkajat aloittaa EM-urakkansa lauantaina Kööpenhaminassa Tanskaa vastaan. Ensi viikon keskiviikkona joukkue kohtaa Pietarissa Venäjän. Alkulohkon päätöspelissä vastaan tulee Belgia 21. kesäkuuta Pietarissa. Joukkue lentää Pietarista Kööpenhaminaan ottelun aattona ja palaa Venäjälle pelin jälkeisenä päivänä. Joukkueen taustahenkilöt ovat pyrkineet varmistamaan etukäteen, että kaikki on kunnossa. "Pyrimme välttämään kaikkia sudenkuoppia. Jos joukkue pystyy toimimaan mahdollisimman hyvin ilman liikoja muutoksia ja ylimääräistä sähläystä, olemme onnistuneet", Vilkki sanoo. Wangel on jo eläkkeellä, mutta hän palasi mukaan EM-rupeamaan. Wangelilla on pitkä kokemus myös kansainvälisistä jalkapallotehtävistä monissa arvokisoissa. "Uskon, että siitäkin on hyötyä. On verkostoja ja tietää vähän, mitä tuleman pitää. On hyvä olla aina askel edellä", hän sanoo. Aiheet Pietari huuhkajat jalkapallon EM-kisat