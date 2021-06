Suomessa on otettu kiinni lähes sata ihmistä laajan kansainvälisen operaation yhteydessä – FBI loi salatun viestintäalustan, jonka rikolliset ottivat todesta

Suomessa valtaosa operaatioon kytkeytyvistä esitutkinnoista on vielä kesken tai niitä ollaan vasta aloittamassa.

Eri puolilla maailmaa on otettu kiinni noin 800 ihmistä laajassa operaatiossa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. LEHTIKUVA/AFP

Suomalaisviranomaiset ovat ottaneet kiinni lähes sata ihmistä Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtamaan suureen kansainväliseen rikostorjuntaoperaatioon liittyen, kertoo poliisi.

Kiinniotoista yli 50 tehtiin maanantaina eri poliisilaitosten alueella, kertoo rikoskomisario Kimmo Sainio keskusrikospoliisista (KRP) STT:lle. Toiset noin 50 kiinniottoa on tehty viime kuukausien aikana.

Suomen osalta operaation avulla on torjuttu ennen kaikkea järjestäytynyttä huumausainerikollisuutta. Rikosnimikkeisiin kuuluu muun muassa törkeitä huumausainerikoksia sekä törkeitä ampuma-aserikoksia, Sainio kertoo.

Viranomaiset ovat takavarikoineet yli 500 kiloa huumausaineita, kymmeniä aseita ja satojentuhansien eurojen edestä käteistä rahaa. Operaatioita on Suomessa johtanut KRP.

Operaatioon liittyen tehtiin maanantaina paljon kiinniottoja ja etsintöjä maailmanlaajuisesti. Suomen viranomaiset tekivät maanantaina Suomessa ja paikallisten viranomaisten kanssa ulkomailla kymmeniä kiinniottoja ja kotietsintöjä epäiltyihin huumausainerikoksiin liittyen, poliisi kertoo.

Poliisi ja Tulli tekivät maanantaina etsinnän liivijengi Bandidosin kerhotiloihin Tuusulassa. Sainio vahvistaa, että etsintä liittyy kyseiseen operaatioon.

Ulkomailla suomalaisiin rikoskokonaisuuksiin liittyviä epäiltyjä otettiin maanantaina kiinni yli kymmenen.

Operaatioon liittyy salattu viestintäalusta, joka kehitettiin FBI:ssa. Sen avulla poliisit eri maissa pystyivät lukemaan reaaliaikaisesti kymmeniä miljoonia alamaailman viestejä.

Myös Suomessa monet rikolliset siirtyivät käyttämään FBI:n kehittämää alustaa sen jälkeen, kun viranomaiset olivat onnistuneet pääsemään sisälle muihin salattuihin viestintäalustoihin, poliisi kertoo.

FBI on välittänyt Suomelle tietoja, joiden se on analysoinut viestin kielen, paikkatiedon tai muulla perusteella liittyvän Suomeen, Sainio kertoo. Tutkintaa ohjaavaa tietoa on saatu lähes reaaliajassa.

"Olemme pystyneet suuntaamaan omaa toimintaamme oikeisiin asioihin", Sainio sanoo.

"Olemme pystyneet puuttumaan maahan tuleviin huumausaine-eriin, estämään rikoksia ennalta ja muuta. Se on ollut tosi merkityksellistä meidän kannaltamme."

Suomessa valtaosa operaatioon kytkeytyvistä esitutkinnoista on vielä kesken tai niitä ollaan vasta aloittamassa. Tutkintojen kestoa on Sainion mukaan tässä vaiheessa mahdotonta arvioida.

"Isoin työ on vasta edessä", Sainio toteaa.

Syyteharkintaan on juuri siirtynyt suureen marihuanatakavarikkoon liittyvä esitutkinta, jota Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitokset sekä Tulli ja keskusrikospoliisi ovat tutkineet yhdessä. Tutkinnassa takavarikoitiin muun muassa yli 145 kiloa marihuanaa ja konetuliaseita.

Tampereella Tulli on tehnyt etsinnän varastotilaan, jossa valmistettiin 3D-tulostimilla ampuma-aseiden osia. Tilasta takavarikoitiin kaksi toimivaa asetta sekä lukuisia aseiden osia ja suuri määrä ampumatarvikkeita.

Järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan suunnatuissa operaatioissa on eri maissa otettu kiinni 800 ihmistä. Yksistään Ruotsissa kiinni otettuja on 155, kerrottiin EU:n poliisiorganisaatioiden yhteenliittymän Europolin tiedotustilaisuudessa.

Operaatioiden aikana takavarikoitiin muun muassa kahdeksan tonnia kokaiinia, kaksi tonnia amfetamiinia ja metamfetamiinia, noin 250 ampuma-asetta ja yli 48 miljoonaa dollaria eri maiden valuuttaa ja kryptovaluuttaa. Lisäksi eri maissa on tehty yli 700 kotietsintää, kerrottiin Europolin tiedotteessa.

Tulevien viikkojen aikana tehdään Europolin mukaan vielä lisää poliisioperaatioita.

FBI:n kehittämällä salatulla ANOM-viestintäalustalla oli lokakuusta 2019 alkaen noin 12 000 käyttäjää yli sadassa maassa. FBI ja sen kanssa yhteistyötä tekevien maiden poliisit pystyivät siten hyödyntämään 27 miljoonasta viestistä saatuja tietoja.

Viestintäalustaa käyttivät muun muassa Italian järjestäytynyt rikollisuus, laittomat moottoripyöräjengit ja kansainväliset huumekauppaa harjoittavat järjestöt.

Alusta oli suunnattu kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta, huumekauppaa ja rahanpesujärjestöjä vastaan riippumatta siitä, missä ne toimivat.

FBI:n apulaisjohtajan Calvin Shiversin mukaan operaation ansiosta yli sadan ihmisen henki onnistuttiin säästämään.

"Salattuja rikollisia viestintäalustoja on perinteisesti käytetty välineenä poliisin pakoiluun sekä monikansallisen rikollisuuden edistämiseen. FBI ja kansainväliset kumppanit jatkavat ponnisteluja kehittääkseen innovatiivisia keinoja voittaakseen nämä haasteet ja saattaakseen rikolliset oikeuden eteen", Shivers sanoi.

Operaatioita on kutsuttu nimillä Trojan Shield ja OTF Greenlight. Operaatioissa olivat mukana Australia, Saksa, Viro, Suomi, Kanada, Liettua, Hollanti, Norja, Uusi-Seelanti, Skotlanti, Britannia, Ruotsi, Saksa, Unkari, Yhdysvallat ja Itävalta.

–––––––

Lähteenä myös uutistoimistot TT ja AFP.