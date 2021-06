Junaliikenteen pysäyttänyt häiriö Helsingissä ohi – myöhästymisiä on vielä muutaman tunnin ajan

Vika alkoi tänään noin kello 9.55. Rataliikennekeskus tiedotti noin kello 10.50, että vika on korjattu.

Häiriö kesti noin tunnin. Arkistokuva. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Helsingissä junaliikenteen tänään aamupäivällä pysäyttänyt häiriö on ohi, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Junaliikenne on taas käynnistynyt, mutta rataliikennekeskuksen mukaan junaliikenteessä on myöhästymisiä vielä muutaman tunnin ajan.

Liikenne ehti olla pysähdyksissä lähes tunnin. Vika alkoi tänään noin kello 9.55. Rataliikennekeskus tiedotti noin kello 10.50, että vika on korjattu.

Häiriö vaikutti sekä lähijuna- että kaukojunaliikenteeseen.