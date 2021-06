Turku poistaa uuden sateenkaarisuojatien Poliisihallituksen lähettämän sähköpostin takia – "Kun näin selkeä kannanotto tulee, emme lähde vääntämään"

Syynä on poliisin tekemä tieliikennelain tulkinta.

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Turun kaupunki kertoo noudattavansa poliisin kantaa ja palauttaa ajoradalle valkoiset suojatien viivat.

Turku on päättänyt poistaa uudenkarhean sateenkaarisuojatiensä, kertoo kaupunki tiedotteessaan. Syynä on poliisin tekemä tieliikennelain tulkinta, jonka mukaan suojatie on liikenteenohjauslaite, jonka tulee olla aina valkoinen.

Tiedotteen mukaan Poliisihallitus lähetti asiasta sähköpostia keskiviikkona Turun kaupungille, joka on päättänyt noudattaa asiassa poliisin kantaa. Näin ollen kaupunki kertoo poistavansa maalauksen ja palauttavansa ajoradalle valkoiset suojatien viivat.

"Emme lähde näistä sen enempää vääntämään, kun tällainen selkeä kannanotto tulee", liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen Turun kaupungilta kertoo STT:lle.

"Asiassa on [tieliikennelainsäädännön näkökulmasta] tulkinnanvaraa. Siksi myönnymme tähän kiltisti."

Salosen mukaan Turun kaupunki ei ollut yhteydessä poliisiin ennen suojatien maalaamista. Sateenkaarisuojatien oli määrä olla väliaikainen kesäajan tempaus.

"Asian saama huomio vain yllätti meidät", Salonen toteaa.

Turku kertoi lehdistötiedotteessaan eilen, että kaupunki oli tiistaiaamuna ottanut käyttöön Suomen ensimmäisen sateenkaarisuojatien. Uusi suojatie herätti tuoreeltaan laajasti huomiota muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Kaupunginteatterin kohdalle maalatuilla sateenkaaren väreillä oli tarkoitus viestiä "ennakkoluulottomuutta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa" sekä tukea seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuutta.