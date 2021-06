THL: Suomessa on todettu 29 uutta koronatartuntaa

Kaikkiaan Suomessa on todettu 93 850 koronavirustartuntaa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Suomessa on raportoitu 29 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 297 tartuntaa, mikä on 1 057 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 93 850

THL kertoo myöhemmin tänään tietoja sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrästä.