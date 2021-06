Myrsky saapuu Suomeen maanantai-iltana – kovimmat tuulet Pohjanlahden rannikolla, runsaimmat sateet Lapissa

Etenkin maan länsiosissa myrsky saattaa aiheuttaa vahinkoja. Maa-alueiden kovimmat tuulet iskevät Satakuntaan, Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Maanantai-iltana Suomeen saapuu lännestä myrskyalue. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Jani Parviaisen mukaan Länsi-Suomeen kerääntyy pilviä jo maanantai-iltana ja maanantain ja tiistain välisenä yönä myrsky ylittää Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen.

"Maa-alueillakin saattaa olla myrskytuulia, joten etenkin maan länsiosissa saattaa tulla vahinkoja", sanoo Jani Parviainen.

Merialueilla puuskien voimakkuus nousee 25–30 metriin sekunnissa.

Parviaisen arvion mukaan tämänkaltaisia myrskyjä iskee keskimäärin yksi kesäkuun aikana.

"Näin myöhään keväästä tällainen myrsky ei ole kuitenkaan kovin yleinen", sanoo Parviainen.

Maa-alueiden kovimmat tuulet iskevät Satakuntaan, Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Runsaimpia sateita on sen sijaan luvattu Lappiin tiistain aikana. Pohjoiseen ennustettu sademäärä on 10–20 millimetriä, jopa 30. Sademäärä riittänee poistamaan kuivuuden aiheuttamat metsäpalovaroitukset Lapista.

Matalapaineen jälkeen Etelä-Suomessa pysytellään kahdenkymmenen asteen tuntumassa. Parviaisen mukaan loppuviikolla etelästä olisi kuitenkin tulossa lämpimämpää ilmaa. Perjantaina maan etelä- ja keskiosissa päästäneen hellelukemiin.

"Sunnuntaina saatetaan lähennellä jopa kolmeakymppiä", sanoo Parviainen.

Pohjois-Suomeen on luvattu viikonlopuksi Etelä-Suomea viileämpää ja sateisempaa säätä, mutta viikonlopun myötä lämmin rintama liikkunee myös pohjoiseen.

Tällä hetkellä monissa Etelä-Suomen maakunnissa on voimassa mahdollisesti vaarallisen UV-säteilyn varoitus. Parviaisen mukaan Etelä-Suomessa UV-säteilyltä pitää suojautua suunnilleen kello kymmenestä viiteen saakka.

Parviaisen mukaan UV-säteilyn määrä on tällä hetkellä tavanomainen vuodenaikaan nähden. Hänen mukaansa juhannuksen aikoihin auringon säteily on Suomessa korkeimmillaan, kun maapallo on kallistunut aurinkoon päin.

Tämän lisäksi auringon UV-säteilyn voimakkuuteen vaikuttaa esimerkiksi ilmakehän yläosan otsonikerroksen paksuus.