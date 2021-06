Salonkivaunullinen juna pysähtyy tänään Auran torilla kolmenkymmenen hiljaisen vuoden jälkeen

Marko Hakanpää

Junamatkasta kiinnostuneita oli toista sataa, mutta paikkoja vain viitisenkymmentä.

Kolmeenkymmeneen vuoteen Auraan ei ole päässyt junalla, mutta tänään jarrut kirskuvat Auran torin kohdilla. Nostalginen juna salonkivaunuineen kulkee Turusta Auran iltatorille.

"Junamatka on ollut niin suosittu, että paikat piti arpoa", Auran kunnan kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio kertoo.

Kiinnostuneita osallistujia oli toista sataa, mutta paikkoja vain viitisenkymmentä. Kiinnostuksen vuoksi toinen retki on suunnitteilla.

"Idea syntyi, kun mietimme miten saisimme Auran aktiiviselle iltatorille enemmän kävijöitä", Aikio kertoo.

Tavoitteena on myös selvittää, voisiko juna kulkea Auraan useamminkin.

Juna on vanha diesel-veturi, jossa on myös salonkivaunu. Matkustajille on teetetty erityiset junaliput, jotka konduktööri tulee rei'ittämään. Junassa järjestetään ohjelmaa, riippuen siitä toimivatko kuulutusjärjestelmät. Myös veturiin on mahdollista päästä tutustumaan.

Jokaiselle tulijalle on varattu oma Aura-opas, joka odottaa tulijaa iltatorilla nimikyltin ja tervetulokassin kera. Kävijöille jaetaan kahvilipukkeet, jonka jälkeen ohjelmassa on tutustumista Auran iltatoriin, oppaan johdolla tai itsekseen.

Juna lähtee 15:50 Turusta ja saapuu Auraan Oikokujan päähän noin 16:45. Takaisin juna lähtee Aurasta klo 18.25 ja saapuu Turkuun 19.12.

Marko Hakanpää

Junamatkan aikana myös veturiin pääsee tutustumaan.