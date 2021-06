Vieno-myrsky on rauhoittunut Suomen yllä – pahimmillaan yli 60 000 taloutta ollut ilman sähköjä

Myrskyrintama on kulkenut tänään maan läpi lännestä itään. Maan keskivaiheilla puuskien on mitattu puhaltavan vielä 13–18 metriä sekunnissa iltapäivän aikana. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Lännestä tiistaiaamuna rantautunut Vieno-myrsky on jo rauhoittunut Suomen yllä. Myrskytuulet ovat laantuneet koko maassa, vaikka kovia puuskia voi tulla vielä paikoin, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Myrskyrintama on kulkenut tänään maan läpi lännestä itään. Maan keskivaiheilla puuskien on mitattu puhaltavan vielä 13–18 metriä sekunnissa iltapäivän aikana, kun etelässä puuskat ovat enää olleet voimakkuudeltaan enintään 10 metriä sekunnissa. Merialueilla myrskytuulta ei enää ole ollenkaan.

Illan aikana myrsky laantuu, eikä yön aikana enää ole luvassa kovia puuskia.

"Aamun ja iltapäivän aikana olivat kovimmat puuskat. Matalapaine on jo väistynyt Venäjän puolelle, siinä jälkipuolella on vielä vähän näitä puuskia. Yön aikana niiden puuskien vaikutus lakkaa Suomen alueella", kertoo päivystävä meteorologi Jani Parviainen.

Kovin puuska mitattiin aamukuudelta Kaskisissa Pohjanmaan rannikolla, missä tuuli puhalsi 28 metriä sekunnissa. Merialueilla kovin keskituuli mitattiin myös Kaskisissa, 22 metriä sekunnissa.

Maan keskiosien kovin puuska mitattiin Pohjois-Savossa Kuopion Maaningalla. Siellä tuuli puhalsi 23 metriä sekunnissa. Lisäksi Keski-Suomen Jämsässä ja Luhangassa mitattiin lähes 22 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia.

"On näitä 20:n puuskia ollut täällä keskiosassa ihan yleisesti", Parviainen sanoo.

Yksittäinen tuulenpuuska määritellään myrskypuuskaksi, jos se puhaltaa yli 21 metriä sekunnissa. Yleisemmin myrskytuulista voidaan puhua, jos puuskat puhaltavat keskimäärin yli 21 metriä sekunnissa.

Myrsky katkaisi sähköt pahimmillaan yli 62 000 taloudelta, selviää Energiateollisuuden sähkökatkokartalta. Iltakahdeksan tuntumassa tiistaina sähköt olivat poikki noin 19 000 taloudelta hieman yli 80 kunnassa. Sähkökatkoja oli etenkin maan keski- ja itäosissa.

Pelastuslaitoksilla on pitänyt kiirettä myrskyn takia. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kertoo, että tiistai on ollut laitoksen kuluvan vuoden kiireisin päivä. Yhteensä tehtäviä on maakunnassa ollut noin 70, ja tehtävämäärän odotetaan kasvavan vielä iltaa kohden.

Suuremmilta vahingoilta on kuitenkin vältytty. Pelastustehtävät ovat johtuneet kaatuneista puista, maastopaloista sekä irronneista kattopelleistä.

Pohjois-Savon pelastuslaitos kertoo Twitterissä, että alueella tehtäviä on kertynyt noin 80. Etelä-Savon pelastuslaitokselta puolestaan kerrotaan, että iltapäivään mennessä myrskystä johtuvia tehtäviä oli kertynyt yli 40.

Myrsky aiheutti häiriöitä myös rataliikenteeseen. Junat Tampereen ja Porin välillä korvattiin linja-autoilla myrskyvaurioiden vuoksi aamusta lähtien. Iltapäivällä junaliikenne kulki jälleen normaalisti, Fintrafficin rataliikennekeskus kertoo.

Junaliikenteessä oli aamulla hetkellisesti häiriötä myös Tampereen ja Vammalan välillä, kun myrskytuulet olivat kaataneet puun sähköradan rakenteisiin.