Suomessa 103 uutta koronatartuntaa ja kolme uutta koronakuolemaa

Suomessa on raportoitu tänään 103 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 260 tartuntaa, mikä on 945 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 2 205 uutta tartuntaa kahdessa viikossa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku koko Suomessa on kahden viikon ajalta alle 23 sataatuhatta ihmistä kohden. Korkeinta ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (43,6), Päijät-Hämeessä (29,6) ja Kanta-Hämeessä (21,1). Ahvenanmaalla tartuntoja on edelleen nolla, minkä jälkeen ilmaantuvuus on vähäisintä Pohjois-Savossa (2,1), Lapissa (4,3) ja Pohjois-Pohjanmaalla (4,4).

Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu 94 026 koronatartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia Suomessa on raportoitu viime viikon keskiviikon jälkeen kolme, THL kertoi tänään. Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 967. Sairaalahoidossa on 43 ihmistä, joista 12 on tehohoidossa.

THL päivittää koronaan liittyvien kuolemantapausten määrän kesällä kerran viikossa keskiviikkoisin. Tiedot sairaalahoidossa olevista koronapotilaista päivitetään kolmesti viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt noin 2,88 miljoonaa ihmistä eli 51,9 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen annoksen on saanut puolestaan noin 745 000 ihmistä. Rokotuskattavuus on toisen annoksen osalta 13,4 prosenttia.

Annettujen rokoteannosten määrä on lisääntynyt kaikkiaan eilisestä lähes 66 000:lla.