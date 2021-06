Kiurun mukaan uuteen maahantulomalliin on tehty lausuntokierroksen palautteen perusteella muutoksia.

Hallituksen on määrä antaa tänään lakiesitys uudesta maahantulomallista. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi asiasta eduskunnan kyselytunnilla eilen.

Laki on ollut valmisteilla sosiaali- ja terveysministeriössä.

Hallitus päätti eilen, että jatkossa vapaa-ajan matkailu EU- ja Schengen-alueelta sallitaan, jos maahantulija voi esittää todistuksen saamastaan hyväksytystä koronarokotussarjasta tai sairastetusta koronataudista.

Kiurun mukaan uuteen maahantulomalliin on tehty lausuntokierroksen palautteen perusteella muutoksia. Lakiluonnos sai merkittävää kritiikkiä varsinkin matkailualalta. Luonnoksessa kaavailtiin, että jos matkustaja on liikkeellä pelkällä negatiivisella ennakkotestituloksella tai hän on saanut vain yhden rokotteen, hän joutuisi käymään uudessa testissä Suomessa kolmen vuorokauden kuluttua ja hänen tulisi olla tällä välin omaehtoisessa karanteenissa.

Lain saamisella voimaan on kiire, sillä eduskunta on jäämässä juhannuksen jälkeen istuntotauolle. Niihin aikoihin myös matkailusesonki alkaa olla kuumimmillaan.