Kolmen miljoonan raja rikki Suomen koronarokotettujen määrässä – kesäkuun suurilla rokoteannosmäärillä ensimmäinen annos saataneen jopa 80 prosentille 16 vuotta täyttäneistä

Tällä hetkellä koronarokotteen ensimmäisiä annoksia annetaan eniten 30–50-vuotiaille. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa yli kolme miljoonaa ihmistä on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tämä on 54,5 prosenttia väestöstä. Ensimmäisen annoksen osalta rokotettuja on Suomessa noin 46 000 enemmän kuin eilen.

Molemmat rokoteannokset on saanut noin 827 000 ihmistä, mikä on lähes 15 prosenttia Suomen väestöstä. Rokotteen toisen annoksen saaneita on 26 500 enemmän kuin eilen.

Kesäkuun loppuun mennessä tulevilla suurilla rokotemäärillä ensimmäinen annos saadaan THL:n mukaan noin 80 prosentille 16 vuotta täyttäneistä.

"Käytännössä toki osa saa rokotteen vasta heinäkuun puolella", sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio tiedotteessa.

Ensi viikolla Suomeen saapuu arviolta 401 000 rokoteannosta ja kesäkuun viimeisellä viikolla 402 000 annosta.

Sen sijaan heinäkuussa THL arvioi määrien olevan vähäisempiä. Esimerkiksi viikolla 27 maahan saapuu noin 240 000 rokoteannosta

Kontion mukaan jokainen rokotteen haluava 16 vuotta täyttänyt saisi ensimmäisen rokoteannoksensa viimeistään elokuun aikana, jos esimerkiksi 90 prosenttia yli 16-vuotiaista ottaisi rokotuksen.

Tämän lisäksi kesäkuun suurilla rokotemäärillä annetaan THL:n mukaan merkittävä määrä toisia annoksia.

"Toisen annoksen saaneita onkin heinäkuun alussa miljoona", kertoo Kontio.

Tällä hetkellä ensimmäisiä annoksia annetaan THL:n mukaan eniten 30–50-vuotiaille, mutta myös 50–69-vuotiaita rokotetaan vielä monilla alueilla. 40–49-vuotiaiden rokotuskattavuus on noin 70 prosenttia ja 30–39-vuotiaillakin jo yli 40 prosenttia.

Kontion mukaan ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus yli 60-vuotiailla lähenee 90 prosenttia ja 50–59-vuotiaillakin ylittyi 80 prosentin rokotuskattavuus.

Toisia rokoteannoksia annetaan paljon vanhemmissa ikäryhmissä. Esimerkiksi 75–79-vuotiaiden kohdalla toisen annoksen saaneita on tällä viikolla noin 59 prosenttia, kun lukema oli vielä viime viikolla 36 prosenttia.

Tänään Suomessa on raportoitu 115 uutta koronatartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 118 tartuntaa, mikä on 738 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 1 856 tartuntaa kahdessa viikossa.

Yhteensä koko pandemian aikana Suomessa on raportoitu yhteensä vajaat 94 300 tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa on kahden viime viikon ajalta 20,2 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden. Tätä edellisten kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku oli 33,5. Korkein ilmaantuvuusluku (36,8) on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.