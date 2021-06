Video: Näin Bubi-huuhkaja harhautti Belgiaa vuonna 2007 – Huuhkajat kohtaavat tänään joukkueen uudelleen historiansa tärkeimmässä pelissä

Belgia on jo varmistanut jatkopaikkansa EM-turnauksessa.

Kevin De Bruyne on yksi maailman parhaista jalkapalloilijoista ja Belgian pelaamisen sielu. LEHTIKUVA/AFP

Kun Huuhkajat astelee tänään illalla Pietarin stadionin nurmelle, vastaan tulee Belgia, joka pursuaa taitoa ja huippupelaajia. Yksi nimi nousee kuitenkin Belgian tähtisikermästä yli muiden: Kevin De Bruyne.

Taitava De Bruyne, 29, on yksi maailman parhaista jalkapalloilijoista ja Belgian pelaamisen sielu. Näyte De Bruynen taidoista saatiin viime viikolla, kun Belgia kohtasi Tanskan.

Belgia oli Kööpenhaminan ottelun avauspuoliajalla pahoissa vaikeuksissa. Kasvovammoistaan toipunut De Bruyne tuli tauon jälkeen kentälle, syötti näppärästi tasoitusmaalin ja viimeisteli 2–1-voitto-osuman.

Belgian päävalmentaja Roberto Martinez on ilmoittanut, että De Bruynen on määrä olla Suomea vastaan avauksessa. De Bruyne sai toukokuun lopussa pelatussa Mestarien liigan finaalissa murtuman nenäänsä ja silmäkuoppaansa.

Hyökkäävänä keskikenttämiehenä viihtyvän De Bruynen pysäyttäminen on vaikeaa, sillä hän on niin kokonaisvaltainen pelaaja ja liikkuu laajalla säteellä.

Mikäli belgialaistähdelle antaa tilaa, hän pystyy rytmittämään peliä, käyttämään mainiota syöttövalikoimaansa ja potkutekniikkaansa tai nousemaan itse pallon kanssa.

De Bruyne pystyy kääntymään ja syöttämään niin pienessä tilassa, että yksi vastaan yksi -tilanteissa vastustaja on usein askeleen jäljessä. Vastustajan prässäämisen ja puolustuspelaamisen täytyy olla hyvin yhtenäistä, jottei De Bruyne pysty pelaamaan palloa tyhjiin tiloihin.

Seurajoukkueessaan Manchester Cityssä ja Belgian maajoukkueessa De Bruynen pelikaverit ovat niin laadukkaita, ettei vastustaja voi keskittyä liikaa häneen. Mikäli peliälyltään mainio De Bruyne yritetään pimentää monen pelaajan voimin, tilaa aukeaa helposti toisaalle.

"Pelkästään De Bruynen kontrolloiminen ei voi olla puolustuspelimme juttu. Emme voi liikaa huomioida vain yhtä pelaajaa. Totta kai korostuu, minne hän pyrkii luomaan alueellisia ylivoimia, jotta saamme sinne tarpeeksi miehiä ja prässiä aikaan", Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva sanoi sunnuntain etälehdistötilaisuudessa.

Suomen ja Belgian välisen ottelun kuva on ennakkoon selvä: Belgia pitää paljon palloa, ja Huuhkajat yrittää puolustaa tiiviisti sekä kytätä vastaiskuja.

Mikäli Huuhkajat on pakon edessä tai vapaaehtoisesti hyvin syvällä omalla kenttäpuoliskollaan, De Bruynen on vaikea pelata palloa puolustuksen selustaan. Toisaalta hänen keskityksensä ja kaukolaukauksensa ovat vaarallisia.

Belgia on pelannut turnauksessa ryhmityksellä, jonka voi kirjoittaa muotoon 3–4–3 tai 3–4–2–1. De Bruyne pelannee varsinaisen kärjen takana tai melko vapaassa hyökkäysroolissa.

"Pystymme ehdottomasti pysäyttämään hänet joukkueena. Se on vahvuutemme", keskikentän Robin Lod sanoi De Bruynesta.

De Bruyne nousi kotimaassaan suurempaan valokeilaan Genkissä. Ensimmäiset minuuttinsa hän sai miesten maajoukkueessa 2010, kun Belgia hävisi Turussa Suomelle 0–1.

Matka jatkui Chelseaan, jossa De Bruyne ei lyönyt kunnolla läpi. Hän kävi lainalla Werder Bremenissä, palasi Chelseaan ja suuntasi Wolfsburgiin, jossa hän murtautui maailman huipulle.

Edessä oli suuren summan siirto Manchester Cityyn, jota belgialainen on edustanut loppukesästä 2015. Cityssä De Bruyne on ollut keskeinen osa, kun manchesteriläisjätti on juhlinut muun muassa kolmea Englannin Valioliigan mestaruutta.

Cityn päävalmentaja Pep Guardiola on muovannut De Bruynesta entistä kokonaisvaltaisemman ja paremman pelaajan.

Belgian miesten maajoukkueessa De Bruyne on pelannut 81 ottelua ja tehnyt 22 maalia. Edellisissä MM-kisoissa Belgia ylsi pronssille.

"Muistan De Bruynen jo Bremenistä, taisi olla hänen läpimurtokautensa. Hän oli silloin lupaava nuori pelaaja ja on nyt vetänyt aika monta vuotta putkeen huipputasolla", suomalaishyökkääjä Teemu Pukki sanoi.

De Bruynen Bremen-aikana Pukki edusti toista Saksan Bundesliigan seuraa eli Schalkea.

Belgia on jo varmistanut jatkopaikkansa EM-turnauksessa. Päävalmentaja Martinez sanoi sunnuntaina, että joukkueen avauskokoonpanoon tulee muutoksia Suomi-peliin. De Bruynen lisäksi Eden Hazardin ja Axel Witselin on määrä nousta avaukseen.

Voitto veisi Suomen varmuudella ja tasapeli todennäköisesti jatkopeleihin. Tappio luultavasti tietäisi kisaurakan päättymistä. Suomen ja Belgian välinen B-alkulohkon päätöskierroksen ottelu alkaa Pietarissa kello 22.

Ennen illan pelejä Belgialla on B-lohkossa kuusi, Venäjällä sekä Suomella kolme ja Tanskalla nolla pistettä. Venäjä ja Tanska iskevät illalla yhteen Kööpenhaminassa.

Videolla nähdään toinen historiallinen hetki Suomi-Belgia pelissä 6. kesäkuuta 2007. Joukkueen nimilinnuksi ja maskotiksi myöhemmin noussut Bubi-huuhkaja liihotti täyden Olympia-stadionin ylle, kaarteli muutaman kunniakierroksen ja laskeutui ylärimalle.

Katseet ja kamerat nauliutuivat lintuun. Tuomari keskeytti pelin noin kuudeksi minuutiksi. Sitten yleisön aalto alkoi kiertää stadionia.

Suomi voitti pelin 2-0.