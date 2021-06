Jalkapalloturistit ruuhkauttivat rajan – Noin 800 rajanylittäjää jätettiin testaamatta Vaalimaalla tiistaina

Heikki Saukkomaa

Noin 800 matkustajaa ohjattiin omaehtoiseen kolmen päivän karanteeniin, jonka jälkeen heitä neuvottiin hakeutumaan koronatestiin omalla kotipaikkakunnallaan.

Vaalimaan rajanylityspaikka ruuhkaantui tiistai-iltana EM-kisaturistien palatessa Suomeen Pietarista. Monien viranomaisten yhteisestä tietojenhankinnasta huolimatta ennakkoon ei saatu tarpeeksi hyvää tilannekuvaa siitä, paljonko EM-kisaturisteja oli minäkin hetkenä tulossa rajan yli, kertoo Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

"Sen arvion mukaan, joka oli tehty, oli henkilöstö rajalle varattu. Kävi niin, että tiistai-iltana tulikin aika iso erä lyhyessä ajassa, joka sakkautti rajan", Mäntymaa kertoo.

Tiistai-iltana Vaalimaan rajanylityspaikka ruuhkautui, kun koronatestauskapasiteettia ei ollut rajalla tarpeeksi Pietarista palaaville EM-kisaturisteille. Ilman terveystarkastusta tai testausta jäi noin 800 rajanylittäjää.

Heille annettiin ohjeet omaehtoisesta karanteenista ja kolmen vuorokauden päästä tehtävästä koronatestistä. Myös matkustajien henkilötiedot kerättiin ylös ja lähetettiin kotikuntiin keskiviikkona.

Mäntymaan mukaan terveystarkastuksen rajalla välttäneet ovat velvoitettuja käymään kotikunnassaan testeissä. Kunnat valvovat testien toteutumista.

Pelien jälkeisten öiden ja aamujen rajaliikenteeseen oli eritysesti satsattu. Silloin rajan terveystarkastuksissa oli kolminkertainen miehitys normaaliin verrattuna.

"Palloliitolta saatiin tieto, että noin 3 000–4 000 on ostanut liput EM-kisoja varten. Siihen oli varauduttu, että tämä määrä faneja sinne tulisi menemään", kertoo Kaakkois-Suomen rajavartioston yleisjohtaja Taneli Repo.

Rajavartiolaitos oli pyytänyt liikennöitsijöiltä etukäteen meno- ja paluuaikataulut, jotta liikenteen määrään osattaisiin varautua. Tietoja ilmoitettiin kuitenkin vähän. Matkustajia kehotettiin myös käyttämään Finentry-digipalvelua, joka vauhdittaisi maahantuloa. Sitä käytettiin rajalla myös odotettua vähemmän.

Palloliitto oli aiemmin ohjeistanut, että Pietarin stadionille pääsyyn vaaditaan negatiivinen koronatestitulos. Tämän vuoksi Kymsotella oletettiin, että Pietarista palaavilla suomalaisturisteilla olisi ollut etukäteen hankittuja negatiivisia koronatestituloksia.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen viimeinen alkulohkopeli Pietarissa Belgiaa vastaan alkoi maanantaina kello 22 ja päättyi noin puolen yön aikaan.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikat pidettiin poikkeuksellisesti auki henkilöliikenteelle. Revon mukaan kyseinen yö oli arvioitu kiireellisimmäksi paluuajankohdaksi.

"Todellisuus olikin toinen. Ruuhka painottuikin tiistai-iltaan", Repo kertoo.

"Meille olisi ollut hyvä tietää, moniko jää katsomaan molemmat pelit. Pietarissa pelien välissä lomailleita onkin ollut paljon", sanoo myös Mäntymaa.

Mäntymaan mukaan liikennöitsijöitä oli etukäteen ohjattu niin, että liikenne jakautuisi tasaisesti Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen välille.

"Tosiasiassa liikenne kasautui suurimmaksi osaksi Vaalimaalle. Nuijamaalla olisi ollut valmiutta, kun liikenne ja tarkastukset sujuivat hyvin. Tasaisempi ohjautuminen olisi vähentänyt Vaalimaan ruuhkia", Mäntymaa kertoo.

Pietarin koronatilanne on kesäkuussa huonontunut paljon, mikä on näkynyt myös rajanäytteenotossa. Mäntymaan mukaan viime viikon torstaista lähtien kisaturisteilta otetuista raja- tai jälkinäytteistä reilusti yli 20 oli keskiviikkoon mennessä osoittaunut positiiviseksi. Jälkinäyte otetaan kolmen päivän jälkeen maahan saapumisesta.

"Yksikään terveysviranomainen ei suositellut peliin lähtemistä. Riskiä ja uhkaa koronatartunnoista on nyt yritetty minimoida."

Mäntymaa haluaa korostaa, että nyt Suomeen palanneiden on tärkeintä pysyä karanteenissa ja käydä kolmen päivän jälkeen testissä.

Revon mukaan ajoneuvoja alkoi kertyä tiistaina Vaalimaan rajanylityspaikalle kello 18 aikaan. Ruuhkahuippu osui iltayhdeksään. Noin puolentoista kilometrin matkalle jonoon kertyi parhaimmillaan Revon arvion mukaan satakunta henkilöautoa ja kymmenkunta linja-autoa.

Revon mukaan tiistain aikana rajan ylitti Suomen puolelle noin 3 000 henkilöä, joista suurin osa oli kisaturisteja. EM-kisojen aikana ylitysmäärät olivat aiempina päivinä olleet enimmillään tuhat henkilöä, arvioi Repo.

Kymsoten tiedotteen mukaan rajalla otettiin tiistaina yli 900 koronatestinäytettä. Pitkien odotusaikojen vuoksi Kymsote päätti luopua kaikkien maahantulijoiden terveystarkastuksista ja testaamisesta. Noin 800 matkustajaa päästettiin Suomeen ilman rajatestausta.

Rajalla tehtävässä terveystarkastuksessa ei aina oteta koronatestiä. Rajatestausta ei tehdä esimerkiksi silloin, jos maahantulijalla on alle kolme vuorokautta vanha negatiivinen koronatestitulos tai täysi koronarokotussarja.

Rajanylittäjiltä kerättiin henkilötietoja sekä ohjeistettiin omaehtoisesta karanteenista ja jatkotestauksesta. Valvonta testeihin menemisestä siirtyi testattavien kotikunnille. Rajalla tehtävä koronatesti sekä vähintään kolmen päivän jälkeen tehtävä jälkitesti ovat julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) muistuttaa Venäjältä Suomeen palanneita hakeutumaan testeihin, sillä koronatilanne on pahentunut Venäjällä kesäkuussa nopeasti.

THL:n mukaan Pietarissa 14 päivän ilmaantuvuusluku on 240, kun Suomessa vastaava luku on 19. Venäjällä on myös yleistynyt koronaviruksen delta-variantti. THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan sitä on ollut myös Suomessa pitkään, joten se ei sinänsä muuta tilannetta suuntaan eikä toiseen.

"Mutta kaikki tapaukset, jotka tulevat, ovat aina ekstraa. Oleellista olisi, että siitä ei tulisi jatkotartuntoja, jos joku on saanut tartunnan ulkomailla ja palaa Suomeen. Kyse ei ole pelkästään heidän omasta terveydestään, vaan lähipiiristään ja laajemmin oman yhteisön terveydestä", Salminen kertoo.