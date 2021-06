Näkyvätkö jalkapallon EM-kisat Suomen koronaluvuissa? – Vaalimaan ja Nuijamaalla todettu 86 koronatartuntaa muutaman päivän sisään

Pääministeri Sanna Marinin mukaan on tärkeää, että jokaikinen rajanylittäjä menee koronatestiin, jotta tautitapaukset saadaan kiinni. Lehtikuva/AFP

Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemalla otetuista näytteistä on todettu 86 koronatartuntaa, kertoo Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.

22. kesäkuuta alkaen Vaalimaalla otetuissa testeissä on todettu 72 ja Nuijamaan rajanylityspisteellä 14 positiivista näytettä henkilöiltä eri puolilta Suomea. Vaalimaalla positiivisen koronanäytteen antaneista suurin osa on nuoria miehiä, jotka ovat pääkaupunkiseudun ohella kotoisin Pori–Tampere–Mikkeli-akselin eteläpuolelta.

Kymenlaaksossa todettujen koronatartuntojen lähde on viimeisen kahden viikon aikana ollut suurimmassa osassa tapauksista peräisin ulkomailta, lisäksi on näihin tapauksiin liittyviä jatkotartuntoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koko Suomessa ulkomailla saatujen tartuntojen osuus uusista tartunnoista on kasvanut. Viime viikolla 33 prosenttia tartunnoista oli saatu ulkomailla, kun edellisviikolla osuus oli 19 prosenttia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on huolissaan itärajan ylittäneiden turistien mukana tulleista tautitapauksista. Marinin mukaan on tärkeää, että jokaikinen rajanylittäjä menee koronatestiin, jotta tautitapaukset saadaan kiinni, eikä tauti pääse leviämään.

THL:n mukaan Venäjältä tulleiden jalkapallon EM-kisaturistien tartuntatilanne selkiytyy seuraavien päivien aikana.

"Tässä vaiheessa monen EM-kisoista palanneen henkilön kohdalla toisen testin tekeminen ei ole vielä toteutunut, joten kokonaiskuvaa tästä ei ole vielä saatavissa. Se pikku hiljaa rakentuu seuraavien päivien aikana", ylilääkäri Otto Helve THL:stä kertoi viikoittaisessa tilannekatsauksessa.

Myös Kymsoten mukaan on huomioitava, että matkalla mahdollisesti saatu koronatartunta ei välttämättä näy vielä rajaa ylittäessä.

Toinen koronatesti on tehtävä Suomeen tultaessa kolmen päivän jälkeen rajanylityksestä.

"Toinen testi on äärimmäisen tärkeä. Vaikka se rajatesti on ollut negatiivinen, tällä tavalla saadaan selvyys, onko tartuntaa tullut vai ei", kertoi sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola.

Kymsoten ja Eksoten tiedossa on jo nyt tapauksia, joissa kisamatkalta palannut ei ole jäänyt omaehtoiseen karanteeniin.

"Meillä on tiedossa omalta alueeltakin tapaus, jossa Kymenlaaksosta kotoisin oleva kisaturisti on antanut rajalla negatiivisen näytteen. Hän on kisamatkan jälkeen käynyt baarissa, ajanut taksilla ja osallistunut yleisötapahtumaan ennen kuin on antanut positiivisen koronanäytteen. Hän on ennättänyt jo altistaa lukuisia henkilöitä", kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa tiedotteessa.

Mäntymaan mukaan vastuullinen toiminta on erityisen tärkeää nyt, kun moni olisi muuten kokoontumassa yhteen juhannuksen vuoksi.

Tiistai-iltana Vaalimaan rajanylityspaikka ruuhkautui, kun koronatestauskapasiteettia ei ollut rajalla tarpeeksi Pietarista palaaville EM-kisaturisteille. Ilman terveystarkastusta tai testausta jäi noin 800 rajanylittäjää.

Liikennöitsijöiltä oli pyydetty etukäteen meno- ja paluuaikatauluja, jotta liikenteen määrään osattaisiin varautua, mutta tietoja ilmoitettiin kuitenkin vähän. Nyt Kymsote sanoo lausunnossaan, ettei se viitannut eilisessä tiedotteessaan Suomen maajoukkueen kannattajat ry:n (SMJK) järjestämiin ottelukuljetuksiin vaan liikennöitsijöihin yleisesti.

Kymsoten lausunnon mukaan SMJK oli yksi matkanjärjestäjä monen muun joukossa.

Kymsoten mukaan ruuhka syntyi, koska että Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikkoja ei käytetty tasaisesti ja että merkittävä määrä matkustajista ajoitti rajalle saapumisensa tiistai-iltaan.

Varsinais-Suomesta ja Uudeltamaalta tulevia matkustajia ohjattiin käyttämään Vaalimaan rajanylityspistettä, muualta Suomesta tulevia taas Nuijamaata. Nuijamaalla rajanylittäneitä oli tiistaina noin 700 ja Vaalimaalla noin 3000. Molemmille pisteille resursseja oli varattu saman verran.

Kymsoten mukaan viime viikolla käydyn Suomi–Venäjä -ottelun jälkeen ruuhkia ei syntynyt. Lisäksi omilla autoilla matkustettiin rajan yli ennakoitua enemmän.

Kymsote sanoo lausunnossaan, että rajalla järjestettävä terveystarkastus ei ole etukäteen tilattavaa palvelua, vaan rajaviranomaisten päättämien aukiolotuntien aikana ja kuntayhtymän resurssien mukaan toteutettavaa terveysturvallisuustoimintaa.