THL:llä tekninen häiriö, uusien koronatartuntojen määriä ei ehkä julkaista ennen maanantaita

Rokotteen ensimmäisen annoksen saaneita on runsaat 35 000 enemmän kuin eilen.

Juhannusviikonloppuna ei välttämättä saada tietoja uusien koronatartuntojen määristä. Lehtikuva / Teemu Salonen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on tekninen häiriö, jonka vuoksi tänään ei ole raportoitu uusien koronavirustartuntojen määrää, kerrotaan THL:n viestinnästä STT:lle.

Rajapinnassa ilmennyt häiriö korjataan viimeistään maanantaina. Ennen sitä THL:llä ei ole ketään korjaamassa häiriötä. Siksi juhannusviikonloppuna ei välttämättä saada tietoja uusien koronatartuntojen määristä.

THL:n viestinnän mukaan on kuitenkin mahdollista, että rajapinta lähtee automaattisesti toimimaan viikonlopun aikana.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 3,19 miljoonaa ihmistä eli 57,4 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen on saanut noin 954 000 ihmistä. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 17,2 prosenttia.

Rokotteen ensimmäisen annoksen saaneita on runsaat 35 000 enemmän kuin eilen. Toisen annoksen saaneiden määrä kasvoi lähes 38 000 ihmisellä eiliseen verrattuna.